HABEk hizkuntza-eskakizun asimetrikoak eta partzialak egiaztutako ditu
Administrazioan euskararen erabilera normalizatzeko dekretu berriak hizkuntza eskakizunak esleitzeko eredu berriak ezarri zituen iaz, eta hiru eskakizun mota zehaztu zituen: simetrikoa, asimetrikoa eta partziala. Lanpostuaren ezaugarrien eta errealitate soziolinguistikoaren arabera erabakiko du dagokion erakundeak postuei zein eskakizun ezarri. Bada, hemendik aurrera, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE) eskumena izango du eskakizun asimetrikoak eta partzialak egiaztatzeko. Orain arte, simetrikoak egiaztatzen zituen soilik.
Asteroko Gobernu Kontseiluaren ondoren egindako agerraldian eman ditu xehetasunak Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako Lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak. Haren hitzetan, "sektore publikoan sortzen ari diren eta sortuko diren hizkuntza-eskakizun berrien beharretara egokituko dira HABEren egiaztatze-prozesuak".
Horretarako, Euskal Sektore Publikoan Euskararen Erabilera Normalizatzeko Dekretua (19/2024 Dekretua) aldatzeko prozedura abian jarri du Jaurlaritzak, agindu bidez. "Aginduan aldaketak egin ditugu, hizkuntza-eskakizun horiek edozein herritarrek egiaztatu ahal ziateko, HABEren azterketa deialdietan".
Aurreikuspena da HABEren udazkeneko azterketa-deialdirako mota horietako hizkuntza-eskakizunak egiaztatu ahal izatea.
Doakotasuna
Beste iragarpen bat ere egin du Bengoetxeak: A2 mailaraino zabalduko da euskara ikasteko doakotasuna datorren ikasturtean. Hala, esan duenez, "aurreko ikasturteetan martxan jarritako doakotasun-politikei jarraipena emango die Jaurlaritzak 2025-2026 ikasturtean eta, horretarako, 4,86 milioi euro bideratuko ditu, iaz baino % 52,9 euro gehiago".
Datorren ikasturtean, oinarrizko A1-A2 mailetako ikasleek nahiz C1 mailan komunikazio-gaitasuna hobetu nahi duten 16-18 urte bitarteko gazteek musu-truk izango dute matrikula.
"Doakotasun-programaren helburu nagusia da euskara ikastea errazagoa eta eskuragarria izatea da (...). Gobernuarentzat euskara ikastea estrategikoa da, euskararen erabileran jauzia eman ahal izateko. Horregatik, euskara ikasteko bideak bermatzen, zabaltzen eta laguntzen jarraituko dugu”, azaldu du.
