Disfruta como nunca con los estrenos y regresos de la nueva programación de ETB

18:00 - 20:00
Presentación de la nueva programación. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Gozatu inoiz ez bezala ETBren programazioko saio berriekin eta itzulerekin
author image

EITB

Última actualización

Lo que somos, lo que nos une… Con ese espíritu ha presentado ETB su programación de otoño, en el marco del FesTVal de Vitoria-Gasteiz. Una programación diversa, para compartirla juntos, para disfrutar, gozar, sentir, descubrir y entretener, y llena de servicio público, actualidad y cercanía. 

Televisión Pública Sociedad

