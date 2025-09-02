Gozatu inoiz ez bezala ETBren programazioko saio berriekin eta itzulerekin
'Garena, batzen gaituena' lelopean aurkeztu du ETBk udazken honetarako prestatu duen programazioa FesTVal jaialdiaren barruan, Gasteizen. Elkarrekin sentitu, dastatu, gozatu, deskubritu eta dibertituko gaituen askotariko edukiak prestatu ditu EITBk, zerbitzu publikoa, aktualitatea eta gertutasuna ardatz izango dituen telebistarako eskaintza zabala.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
A2 mailaraino zabalduko dute euskara ikasteko doakotasuna datorren ikasturtean
Hala, 2025-2026 ikasturtean, oinarrizko A1-A2 mailetako ikasleek nahiz C1 mailan komunikazio-gaitasuna hobetu nahi duten 16-18 urte bitarteko gazteek doan izango dute ikasturteko matrikula.
AEKk eskolak debalde emango dizkie ikasleen gurasoei
Maila guztietan euskara ikasi nahi duten pertsonentzat doako ikastaroak aldarrikatu dituzte Koordinakundearen arduradunek, ikasturte berrirako matrikulazio kanpainaren aurkezpenean.
Yala Nafarroak eta BDZk bat egin dute Israel Premier Tech taldearen aurkako protesta baketsuekin
Yala Nafarroa Palestinarekin eta BDZ Nafarroa plataformek protesta ekintza baketsu eta ez-bortitzak egin dituzte Vueltaren gaurko etapan, Israel Premier Tech taldearen parte-hartzea salatzeko.
HABEk hizkuntza-eskakizun asimetrikoak eta partzialak egiaztutako ditu
Euskal Sektore Publikoan Euskararen Erabilera Normalizatzeko Dekretua moldatuko du Eusko Jaurlaritzak, eta horren ondorioz, hizkuntza eredu berrien beharretara egokituko dira HABEren egiaztatze prozesuak.
Bi pertsona zauritu dira N-121-A errepidean, auto-istripuz, Beran
48 urteko gizonezko bat ibilgailuan harrapatuta geratu da, suhiltzaileek atera eta Donostiako Ospitalera eraman dute, politraumatismoak dituela. Beste zauritua 37 urteko gizona da, eta politraumatismoak ditu ere. Irungo ospitalera eraman dute.
Mila milioi pertsonak baino gehiagok buruko osasun arazoak dituzte munduan, Munduko Osasun Erakundearen arabera
Munduko biztanleriaren % 14. Gehienak, gainera, diru-sarrera txikiko eta ertaineko herrialdeetan bizi dira. Pandemiak genero-arrakala handitu zuen, emakumeen buruko osasun arazoak % 30 igo baitziren. Horiek dira Munduko Osasun Erakundearen 'World mental health today' txostenaren ondorioetako batzuk.
Albiste izango dira: Illa-Puigdemont bilera, buru-osasunari buruzko MOEren txostena eta ETBren denboraldi berria
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Bi gazte hil dira, eta bi zauritu, auto-istripuz, Okondon
Autoaren gidaria tokian bertan hil da, eta beste gaztea, ospitalean.
Global Sumud Flotilla Gazara bidean da berriro ere
Eguraldi txarrak Bartzelonako portura itzularazi zituen, baina astelehen iluntzean ekin diote berriz ere Gazarako bideari, bidaiarako eguraldi ona izango dute eta.