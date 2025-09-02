ACCIDENTE DE TRÁFICO
Jon Escuza, alcalde de Okondo: “El pueblo está destrozado”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jon Escuza, Okondoko alkatea: "Herria lur jota dago"
Tras el fallecimiento de dos jóvenes de Okondo esta pasada madrugada en un accidente de tráfico, el alcalde del municipio alavés, Jon Escuza, ha mostrado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha pedido respeto.  

Accidentes de Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico Tráfico Araba-Álava Sociedad

