Jon Escuza, Okondoko alkatea: "Herria lur jota dago"

18:00 - 20:00
Okondoko bi gazte hil dira gaur goizaldean trafiko-istripu batean, eta herria lur jota dago. Jon Escuza herri horretako alkateak alkateak doluminak helarazi dizkie biktimen familiei eta errespetua eskatu du.  

