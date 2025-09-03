Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun

Un incendio originado esta madrugada en una empresa de Irun ha provocado graves daños materiales en las instalaciones y una persona ha tenido que ser trasladada a un centro hospitalario por inhalación de humo, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El incendio, que se ha originado sobre las 2:20 horas en una empresa ubicada en la calle Gabiria en Irun, ha provocado bastantes daños materiales y, como medida preventiva, una persona ha sido trasladada afectada por inhalación de humo.

Sobre las 7.20 horas el fuego ha quedado extinguido, aunque en el lugar se encuentra un retén de bomberos.