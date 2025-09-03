Irungo enpresa batean izandako suteak kalte material larriak eragin ditu eta pertsona bat ospitalean da kea arnasteagatik
Sua itzali dute, baina suhiltzaileen talde bat dago bertan badaezpada.
Gaur goizaldean Irungo enpresa batean piztutako sute batek kalte material larriak eragin ditu instalazioetan eta pertsona bat ospitalera eraman behar izan dute kea arnasteagatik, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
Sutea 2:20 aldera piztu da Irungo Gabiria kaleko enpresa batean, eta kalte material dezente eragin ditu. Prebentzio-neurri gisa, pertsona bat lekualdatu behar izan dute, kea arnastuta.
07:20ean sua itzalita geratu da, baina bertan suhiltzaileen talde bat dago.
