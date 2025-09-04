Educación
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Arranca el curso escolar en Navarra con 116 123 estudiantes, el 67,8 % en la red pública

El 30 % de los niños y niñas de 3 años que comienzan el colegio lo harán en los modelos B y D.
PAMPLONA, 04/09/2025.- Un total de 116.123 estudiantes comienzan en la Comunidad foral el curso 2025-26, el 67,8 % de ellos en el sistema público educativo, y con un hito destacado como es la alta tasa de escolarización en la primera etapa escolar, con un 51 % de niños de 0 a 3 años, que respalda la apuesta de Navarra por la gratuidad. EFE/Villar López
Euskaraz irakurri: 116 123 ikaslerekin hasi da ikasturtea Nafarroan, % 67,8 sare publikoan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El curso escolar 2025/2026 comienza este jueves en Navarra con un total de 116 123 estudiantes, un 67,8 % de los cuales (78 800) están matriculados en la red educativa pública mientras el resto, 36 930, lo ha hecho en centros privados concertados y 493 en centros privados no concertados.
   
Según el Gobierno foral, es la primera vez que la tasa neta de escolaridad en el primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años en centros educativos públicos ha superado el 50 % situándose en este segundo curso de gratuidad del ciclo en el 50,09 %.

El consejero de Educación del Ejecutivo navarro, Carlos Gimeno, ha presentado los datos de este curso en el que serán 4754 los nuevos alumnos de 3 años que comenzarán sus clases, de los cuales 2901 se incorporan a colegios de la red pública (61 %) y 1853 a la concertada. De ese total, 3350, el 70 %, son estudiantes se han matriculado en los modelos lingüísticos A y G y 1404 en los modelos B y D.

Por modelos lingüísticos, los modelos A (enseñanza en castellano con euskera como asignatura) y G (enseñanza en castellano) suman un total de 88 677 estudiantes, mientras que las matrículas de los modelos B (enseñanza en euskera con castellano como asignatura) y D (enseñanza en euskera) suman 27 334.

Novedades del nuevo curso

El curso que ahora empieza va a estar focalizado en la extensión de los planes de refuerzo de las competencias lectora y matemática del alumnado.

Además, se trata del primer curso escolar tras la firma en abril del Pacto para avanzar en la Equidad y la calidad educativa, que va a suponer nuevas rebajas de ratios: 20 alumnos en segundo ciclo de educación infantil en centros con alumnado vulnerable, con 1000 horas de atención a la diversidad; 23 alumnos desde 1º de Infantil, a partir del curso 2025/2026; y bajada de ratio a 23 alumnos desde 1º de Primaria, a partir de este curso.

Las tres medidas anteriores se trasladarán a los cursos siguientes hasta completar la bajada de ratios en todos los niveles de cada etapa, manteniéndose las ratios pactadas, como mínimo, durante la vigencia del Pacto.

Educación Navarra Euskera Gobierno de Navarra Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Radio Vitoria celebra sus 90 años con un gran espectáculo audiovisual de luz y sonido, que podrá seguirse por eitb.eus
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Radio Vitoria celebra sus 90 años con un gran espectáculo audiovisual de luz y sonido, que podrá seguirse por eitb.eus

El espectáculo titulado "Batzen gaituen ahotsa / La voz que nos une" hará un repaso visual de los hechos más relevantes del territorio de los últimos 90 años, a través del sonido de la emisora, con una puesta en escena que incluye actuaciones de danza y música. Contará con invitados como el diputado general de Álava Ramiro González, la alcaldesa de la ciudad Maider Etxebarria y el director general de EITB Andoni Aldekoa. Podrá seguirse a partir de las 21:30 horas en Radio Vitoria, eitb.eus y la plataforma GUAU. 
BILBAO, 03/09/2025.- La iniciativa Gernika Palestina ha invadido este miércoles un tramo de la Gran Vía de Bilbao al paso de la Vuelta ciclista por la capital vizcaína en protesta por la participación del equipo Israel Premier Tech y en apoyo a Palestina. EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Palestinarekin Elkartasuna llama a concentrarse esta tarde en Bilbao en solidaridad con los detenidos en las protestas en La Vuelta

El colectivo ha calificado la suspensión del final previsto en la Gran Vía de Bilbao como "una victoria a favor del pueblo palestino" que cree que "puede ser un primer paso para la expulsión del equipo sionista IPT". Asimismo, ha lamentado que el consejero de Seguridad Bingen Zupiria "criminalice acciones en favor de Palestina".
Cargar más