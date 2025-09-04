Arranca el curso escolar en Navarra con 116 123 estudiantes, el 67,8 % en la red pública
El curso escolar 2025/2026 comienza este jueves en Navarra con un total de 116 123 estudiantes, un 67,8 % de los cuales (78 800) están matriculados en la red educativa pública mientras el resto, 36 930, lo ha hecho en centros privados concertados y 493 en centros privados no concertados.
Según el Gobierno foral, es la primera vez que la tasa neta de escolaridad en el primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años en centros educativos públicos ha superado el 50 % situándose en este segundo curso de gratuidad del ciclo en el 50,09 %.
El consejero de Educación del Ejecutivo navarro, Carlos Gimeno, ha presentado los datos de este curso en el que serán 4754 los nuevos alumnos de 3 años que comenzarán sus clases, de los cuales 2901 se incorporan a colegios de la red pública (61 %) y 1853 a la concertada. De ese total, 3350, el 70 %, son estudiantes se han matriculado en los modelos lingüísticos A y G y 1404 en los modelos B y D.
Por modelos lingüísticos, los modelos A (enseñanza en castellano con euskera como asignatura) y G (enseñanza en castellano) suman un total de 88 677 estudiantes, mientras que las matrículas de los modelos B (enseñanza en euskera con castellano como asignatura) y D (enseñanza en euskera) suman 27 334.
Novedades del nuevo curso
El curso que ahora empieza va a estar focalizado en la extensión de los planes de refuerzo de las competencias lectora y matemática del alumnado.
Además, se trata del primer curso escolar tras la firma en abril del Pacto para avanzar en la Equidad y la calidad educativa, que va a suponer nuevas rebajas de ratios: 20 alumnos en segundo ciclo de educación infantil en centros con alumnado vulnerable, con 1000 horas de atención a la diversidad; 23 alumnos desde 1º de Infantil, a partir del curso 2025/2026; y bajada de ratio a 23 alumnos desde 1º de Primaria, a partir de este curso.
Las tres medidas anteriores se trasladarán a los cursos siguientes hasta completar la bajada de ratios en todos los niveles de cada etapa, manteniéndose las ratios pactadas, como mínimo, durante la vigencia del Pacto.
