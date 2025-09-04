116.123 ikaslerekin hasi da ikasturtea Nafarroan; % 67,8, sare publikoan
Ikasturte honetan eskolara hasiko diren 3 urteko haurren % 30 B eta D ereduetan hasiko dira.
116.123 ikaslerekin, ostegun honetan hasi da Nafarroan 2025/2026 ikasturtea. Horietatik % 67,8 (78.800) hezkuntza sare publikoan matrikulatuta daude; 36.930, itunpeko ikastetxe pribatuetan, eta 493, itundu gabeko ikastetxe pribatuetan.
Foru Gobernuaren arabera, 0 eta 3 urte bitarteko Haur Hezkuntzako lehen zikloan ikastetxe publikoetan matrikulatutako haurren eskolatze-tasak % 50eko langa gainditu du, estreinakoz; ziklo hori doan eskaintzen den bigarren ikasturte honetan, % 50,09koa da publikoan eskolatutakoen kopurua.
Carlos Gimeno Nafarroako Gobernuko Hezkuntza kontseilariak ikasturte honetako datuak aurkeztu ditu. Azaldu duenez, 3 urteko 4.754 ikasle berri izango dira: horietatik 2.901 sare publikoko ikastetxeetan sartuko dira, (% 61) eta 1.853, itunpekoan. Horietatik 3.350 (% 70) A eta G hizkuntza-ereduetan matrikulatu dira, eta 1.404, B eta D ereduetan.
Hizkuntza-ereduen arabera, A (gaztelaniazko irakaskuntza, euskara irakasgai gisa hartuta) eta G (gaztelaniazko irakaskuntza) ereduetan 88.677 ikasle ariko dira guztira; B (zati batean euskarazko irakaskuntza, gaztelania irakasgai gisa hartuta) eta D (euskarazko irakaskuntza) ereduetan, berriz, 27.334.
Ikasturte berriko nobedadeak
Orain hasiko den ikasturtea ikasleen irakurmen- eta matematika-gaitasunak indartzeko planen hedapenean oinarrituko da.
Gainera, apirilean Ekitatean eta Hezkuntza Kalitatean aurrera egiteko Ituna sinatu ondorengo lehen ikasturtea izanik, ratioetan beherakadak egongo dira: 20 ikasleko ratioa izango da Haur Hezkuntzako bigarren zikloan, ikasle kalteberak dituzten ikastetxeetan, aniztasunari arreta emateko 1.000 ordurekin; 23 ikasle, Haur Hezkuntzako 1. mailatik aurrera; eta ratioa 23 ikaslera jaitsiko da Lehen Hezkuntzako 1. mailatik aurrera, ikasturte honetatik hasita.
Aurreko hiru neurriak hurrengo ikasturteetara eramango dira, etapa bakoitzeko maila guztietako ratioen jaitsiera osatu arte, eta itundutako ratioei eutsiko zaie, gutxienez, Ituna indarrean dagoen bitartean.
