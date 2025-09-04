Hezkuntza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

116.123 ikaslerekin hasi da ikasturtea Nafarroan; % 67,8, sare publikoan

Ikasturte honetan eskolara hasiko diren 3 urteko haurren % 30 B eta D ereduetan hasiko dira.

PAMPLONA, 04/09/2025.- Un total de 116.123 estudiantes comienzan en la Comunidad foral el curso 2025-26, el 67,8 % de ellos en el sistema público educativo, y con un hito destacado como es la alta tasa de escolarización en la primera etapa escolar, con un 51 % de niños de 0 a 3 años, que respalda la apuesta de Navarra por la gratuidad. EFE/Villar López
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

116.123 ikaslerekin, ostegun honetan hasi da Nafarroan 2025/2026 ikasturtea. Horietatik % 67,8 (78.800) hezkuntza sare publikoan matrikulatuta daude; 36.930, itunpeko ikastetxe pribatuetan, eta 493, itundu gabeko ikastetxe pribatuetan.

Foru Gobernuaren arabera, 0 eta 3 urte bitarteko Haur Hezkuntzako lehen zikloan ikastetxe publikoetan matrikulatutako haurren eskolatze-tasak % 50eko langa gainditu du, estreinakoz; ziklo hori doan eskaintzen den bigarren ikasturte honetan, % 50,09koa da publikoan eskolatutakoen kopurua.

Carlos Gimeno Nafarroako Gobernuko Hezkuntza kontseilariak ikasturte honetako datuak aurkeztu ditu. Azaldu duenez, 3 urteko 4.754 ikasle berri izango dira: horietatik 2.901 sare publikoko ikastetxeetan sartuko dira, (% 61) eta 1.853, itunpekoan. Horietatik 3.350 (% 70) A eta G hizkuntza-ereduetan matrikulatu dira, eta 1.404, B eta D ereduetan.

Hizkuntza-ereduen arabera, A (gaztelaniazko irakaskuntza, euskara irakasgai gisa hartuta) eta G (gaztelaniazko irakaskuntza) ereduetan 88.677 ikasle ariko dira guztira; B (zati batean euskarazko irakaskuntza, gaztelania irakasgai gisa hartuta) eta D (euskarazko irakaskuntza) ereduetan, berriz, 27.334.

Ikasturte berriko nobedadeak

Orain hasiko den ikasturtea ikasleen irakurmen- eta matematika-gaitasunak indartzeko planen hedapenean oinarrituko da.

Gainera, apirilean Ekitatean eta Hezkuntza Kalitatean aurrera egiteko Ituna sinatu ondorengo lehen ikasturtea izanik, ratioetan beherakadak egongo dira: 20 ikasleko ratioa izango da Haur Hezkuntzako bigarren zikloan, ikasle kalteberak dituzten ikastetxeetan, aniztasunari arreta emateko 1.000 ordurekin; 23 ikasle, Haur Hezkuntzako 1. mailatik aurrera; eta ratioa 23 ikaslera jaitsiko da Lehen Hezkuntzako 1. mailatik aurrera, ikasturte honetatik hasita.

Aurreko hiru neurriak hurrengo ikasturteetara eramango dira, etapa bakoitzeko maila guztietako ratioen jaitsiera osatu arte, eta itundutako ratioei eutsiko zaie, gutxienez, Ituna indarrean dagoen bitartean.

Hezkuntza Nafarroa Euskara Nafarroako Gobernua Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Radio Vitoria celebra sus 90 años con un gran espectáculo audiovisual de luz y sonido, que podrá seguirse por eitb.eus
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Radio Vitoriak argi eta soinuzko ikuskizun handia prestatu du 90. urteurrena ospatzeko, eta zuzenean jarraitu ahal izango da eitb.eus-en

'Batzen gaituen ahotsa' izeneko ikuskizunak azken 90 urteetako gertaera garrantzitsuenen errepaso bisuala egingo du, irratiaren soinuaren bidez, dantza eta musika emanaldiak bilduko dituen taularatzea eginda. Gonbidatu izango dituzte, besteak beste, Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusia, Maider Etxebarria Gasteizko alkatea eta Andoni Aldekoa EITBren zuzendari nagusia. Ekitaldia zuzenean jarraitu ahal izango da irrati bidez, eitb.eus-en eta GUAU plataforman, 21:00etatik aurrera.

BILBAO, 03/09/2025.- La iniciativa Gernika Palestina ha invadido este miércoles un tramo de la Gran Vía de Bilbao al paso de la Vuelta ciclista por la capital vizcaína en protesta por la participación del equipo Israel Premier Tech y en apoyo a Palestina. EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Palestinarekin Elkartasuna plataformak elkarretaratzea deitu du arratsalderako Bilbon, Vueltako protestetan atxilotutakoei babesa adierazteko

Israelgo txirrindulari-taldearen aurkako protestek Vueltako helmuga hiru kilometro aurreratzera behartu zuten atzo Bilbon Kale Nagusian. Palestinarekin Elkartasuna plataformaren hitzetan, "Palestinak garaitu du", eta "IPT talde sionista kanporatzeko lehen urratsa" izan daiteke. Era berean, Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak "Palestinaren aldeko ekintzak kriminalizatu izana" deitoratu du.

Gehiago kargatu