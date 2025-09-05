Sucesos
Detenida una persona en Irún por robos nocturnos en viviendas

El ladrón, de 23 años, accedía a los domicilios mientras los residentes dormían y ya había sido arrestado en múltiples ocasiones por delitos similares.
irun comisaria ertzaintza ertzain etxea

Comisaría de Irún (Gipuzkoa). Foto de archivo.

Euskaraz irakurri: Pertsona bat atxilotu dute Irunen etxebizitzetan gauez lapurtzeagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha detenido en Irún a una persona de 23 años que robaba en viviendas por la noche mientras los residentes dormían, con numerosos antecedentes por esta misma razón. Esta ha sido sorprendida por un propietario en el barrio de Lapitze durante un asalto la madrugada del miércoles.

En el momento de los hecho, la sospechosa huyó pero pudo ser localizada y arrestada en el barrio de Urdanibia. Además, la investigación ha logrado indentificarla como una reincidente especializada en este tipo de delitos, y se le vincula con al menos 14 robos cometidos en Irún, Donostia-San Sebastián y Legorreta.

Desde finales de 2024, la Ertzaintza ya había detectado un aumento de este tipo de delitos en varios barrios de Irun. El modus operandi de la arrestada incluía escalar por balcones y entrar a las casas durante la noche.

El juez ha decretado su ingreso en prisión tras finalizar las diligencias policiales.

