Pertsona bat atxilotu dute Irunen etxebizitzetan gauez lapurtzeagatik
23 urteko lapurra etxebizitzetara sartzen zen bertan bizi zirenak lo zeudela. Lapurra hainbat aldiz atxilotu dute antzeko delituengatik.
Ertzaintzak 23 urteko gizon bat atxilotu du Irunen, etxebizitzetan lapurtzeagatik. Dirudienez, lapurrak gauak aprobetxatzen zituen etxeetan sartzeko, horietan bizi zirenak lo zeudelarik. Lapurrak aurrekari ugari ditu etxebizitzetan lapurtzeagatik.
Lapitze auzoan atxilotu dute, asteazken goizaldean, etxebizitza baten jabeak lapurretan harrapatu ostean.
Hasiera batean, ihes egin du, baina Urdanibia auzoan aurkitu eta atxilotu dute azkenean. Ikertzaileek horrelako delituetan espezializatutako lapurra dela esan dute, eta Irunen, Donostian eta Legorretan izandako 14 lapurretarekin lotzen dute.
2024. urtearen amaieratik Irungo hainbat auzotan gora egin du horrelako delituen kopuruak. Lapurrak fatxada eskalatzen zuen eta gauez sartzen zen etxeetara.
Polizia-izapideak amaitu ostean, epailearen aurrera eraman dute, eta honek espetxeratzeko agindua eman du.
