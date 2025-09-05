Gertaerak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pertsona bat atxilotu dute Irunen etxebizitzetan gauez lapurtzeagatik

23 urteko lapurra etxebizitzetara sartzen zen bertan bizi zirenak lo zeudela. Lapurra hainbat aldiz atxilotu dute antzeko delituengatik.

irun comisaria ertzaintza ertzain etxea

Irungo ertzain-etxea (Gipuzkoa). Artxiboko argazkia.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 23 urteko gizon bat atxilotu du Irunen, etxebizitzetan lapurtzeagatik. Dirudienez, lapurrak gauak aprobetxatzen zituen etxeetan sartzeko, horietan bizi zirenak lo zeudelarik. Lapurrak aurrekari ugari ditu etxebizitzetan lapurtzeagatik.

Lapitze auzoan atxilotu dute, asteazken goizaldean, etxebizitza baten jabeak lapurretan harrapatu ostean.

Hasiera batean, ihes egin du, baina Urdanibia auzoan aurkitu eta atxilotu dute azkenean. Ikertzaileek horrelako delituetan espezializatutako lapurra dela esan dute, eta Irunen, Donostian eta Legorretan izandako 14 lapurretarekin lotzen dute.

2024. urtearen amaieratik Irungo hainbat auzotan gora egin du horrelako delituen kopuruak. Lapurrak fatxada eskalatzen zuen eta gauez sartzen zen etxeetara.

Polizia-izapideak amaitu ostean, epailearen aurrera eraman dute, eta honek espetxeratzeko agindua eman du.

Irun Gizartea Ertzaintza Beasain Donostia ordizia Tolosa Gipuzkoa

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Radio Vitoria celebra sus 90 años con un gran espectáculo audiovisual de luz y sonido, que podrá seguirse por eitb.eus
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Radio Vitoriak argi eta soinuzko ikuskizun handia prestatu du 90. urteurrena ospatzeko, eta zuzenean jarraitu ahal izango da GUAUn

'Batzen gaituen ahotsa' izeneko ikuskizunak azken 90 urteetako gertaera garrantzitsuenen errepaso bisuala egingo du, irratiaren soinuaren bidez, dantza eta musika emanaldiak bilduko dituen taularatzea eginda. Gonbidatu izango dituzte, besteak beste, Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusia, Maider Etxebarria Gasteizko alkatea eta Andoni Aldekoa EITBren zuzendari nagusia. Ekitaldia zuzenean jarraitu ahal izango da irrati bidez eta GUAU plataforman, 21:00etatik aurrera.

Gehiago kargatu