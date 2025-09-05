En directo
¡Comienza el Día de Gansos de Lekeitio!

Antzarrak 2025 korte zuzenean
18:00 - 20:00
Día de Gansos 2025. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Jarraitu, zuzenean, Lekeitiko 2025eko Antzar Eguna
author image

EITB

Última actualización

Ya ha comenzado una nueva edición del Día de Gansos de Lekeitio. Disfruta de la gran fiesta completa, en directo, en ETB1 y eitb.eus.

Sociedad Lekeitio Bizkaia Fiestas Verano

administración ledesma de bilbao
18:00 - 20:00
Varios intentos de estafa ponen en alerta a las administraciones de Loterías de Bizkaia

La semana pasada intentaron estafar 10.000 euros a la administración de Lotería Ledesma en Bilbao con la adquisición de 500 décimos de Navidad. El nuevo modus operandi consiste en realizar una transferencia desde una cuenta hackeada y recoger los décimos antes de que la operación se cancele. Desde la administración de Lotería Ledesma alertaron a la delegación de Loterías en Bizkaia para que informaran al resto de administraciones de lo que estaba ocurriendo. 
