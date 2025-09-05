Zuzenean
Hasi da Lekeitioko Antzar Eguna!

Antzarrak 2025 korte zuzenean
18:00 - 20:00
Antzar Eguna 2025. Bideotik ateratako irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hasi da Lekeitioko Antzar Eguneko Antzar Jaiaren 2025eko edizioa. Gozatu festa osoaz, zuzeneanETB1en eta eitb.eus-en.

Gizartea Lekeitio Bizkaia Jaiak Uda

Gizarteari buruzko albiste gehiago

administración ledesma de bilbao
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Hainbat iruzur saiakerak alertan jarri dituzte Bizkaiko loteria-administrazioak

Joan den astean Bilboko Ledesma loteria-administrazioari 10.000 euroko iruzurra egiten saiatu ziren, Gabonetako 500 dezimo erosita. Horrelako iruzurrak egiteko, iruzurgileek transferentzia bat egiten dute hackeatutako kontu batetik, eta bankuak edo kontuaren jabeak eragiketa ezeztatu aurretik jasotzen dituzte dezimoak. Ledesma loteria-administraziotik Bizkaiko Loterien Ordezkaritzari ohartarazi zioten, gainerako administrazioei gertatzen ari zenaren berri eman ziezaieten.

