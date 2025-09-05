ESTAFAS
Varios intentos de estafa ponen en alerta a las administraciones de Loterías de Bizkaia

administración ledesma de bilbao
18:00 - 20:00
La administración de Lotería Ledesma en Bilbao. Foto: EITB
La semana pasada intentaron estafar 10.000 euros a la administración de Lotería Ledesma en Bilbao con la adquisición de 500 décimos de Navidad. El nuevo modus operandi consiste en realizar una transferencia desde una cuenta hackeada y recoger los décimos antes de que la operación se cancele. Desde la administración de Lotería Ledesma alertaron a la delegación de Loterías en Bizkaia para que informaran al resto de administraciones de lo que estaba ocurriendo. 

