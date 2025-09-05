IRUZURRAK
Hainbat iruzur saiakerak alertan jarri dituzte Bizkaiko loteria-administrazioak

18:00 - 20:00

Ledesma loteria administrazioa, Bilbon. Argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Joan den astean Bilboko Ledesma loteria-administrazioari 10.000 euroko iruzurra egiten saiatu ziren, Gabonetako 500 dezimo erosita. Horrelako iruzurrak egiteko, iruzurgileek transferentzia bat egiten dute hackeatutako kontu batetik, eta bankuak edo kontuaren jabeak eragiketa ezeztatu aurretik jasotzen dituzte dezimoak. Ledesma loteria-administraziotik Bizkaiko Loterien Ordezkaritzari ohartarazi zioten, gainerako administrazioei gertatzen ari zenaren berri eman ziezaieten.

