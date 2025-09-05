Hainbat iruzur saiakerak alertan jarri dituzte Bizkaiko loteria-administrazioak
Joan den astean Bilboko Ledesma loteria-administrazioari 10.000 euroko iruzurra egiten saiatu ziren, Gabonetako 500 dezimo erosita. Horrelako iruzurrak egiteko, iruzurgileek transferentzia bat egiten dute hackeatutako kontu batetik, eta bankuak edo kontuaren jabeak eragiketa ezeztatu aurretik jasotzen dituzte dezimoak. Ledesma loteria-administraziotik Bizkaiko Loterien Ordezkaritzari ohartarazi zioten, gainerako administrazioei gertatzen ari zenaren berri eman ziezaieten.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Markina-Xemeingo Zesta Punta komunitateari omenaldia eginez ospatuko du Eusko Jaurlaritzak Euskal Diasporaren Eguna
Mikele Irazusta diasporako artista argentinarrak diseinatutako mural bat sortuko du astelehenean bertan Markina-Xemeinen, dantza tradizionalak, stand kulturalak eta herriko eragileen eta Saint Pierre et Miqueloneko dantza taldearen partaidetza bilduko dituen jardunaldiaren barruan.
Hiru pertsona atxilotu dituzte Iruñean, etxebizitza abandonatu batean beste bati erasotzea egotzita
Akusatuak, 20, 21 eta 25 urtekoak, aske geratu dira. Ostegun goizaldean jazo zen istilua, Errotazar kalearen eta Arantzadiko Inguruneko kalearen arteko etxebizitza batean.
Justiziak Hondarribiko Alardea arautzen duen udal dekretua babestu du
Hondarribiko alkateak epailearen erabakia errespetatzeko eskatu du, tentsioak saihesteko.
Pertsona bat atxilotu dute Irunen etxebizitzetan gauez lapurtzeagatik
23 urteko lapurra etxebizitzetara sartzen zen bertan bizi zirenak lo zeudela. Lapurra hainbat aldiz atxilotu dute antzeko delituengatik.
Radio Vitoriak argi, irudi eta soinu ikuskizun hunkigarri batekin ospatu du bere 90. urteurrena
'Batzen gaituen ahotsa' lana azken 90 urteetako gertaera garrantzitsuenen atzera begirako ikuskizun erakargarria izan da, irratiaren soinuaren bidez, dantza eta musika emanaldiak biltzen dituen eszenaratzeaz lagunduta.
Albiste izango da: lehendakariaren bilera-sorta, Gazaren aldeko protestak eta Zinemaldiaren aurkezpena
Gaurkoan albiste izango diren gaien laburpena, bi hitzetan.
Polemika, Nafarroako Unibertsitatearen campusa zeharkatzen duen errepidean izandako aldaketengatik
Azpilagañatik Arostegi etorbiderantz, norabide bakarrean eta 30 km/h-ko abiaduran bideratuko da trafikoa. Zizur Nagusiko alkateak elkarrizketarik eza kritikatu du, eta noranzko bakar horrek ehunka pertsonari eragingo dizkien mugikortasun-zailtasunez ohartarazi du.
116.123 ikaslerekin hasi da ikasturtea Nafarroan; % 67,8, sare publikoan
Ikasturte honetan eskolara hasiko diren 3 urteko haurren % 30 B eta D ereduetan hasiko dira.
Gernika-Palestinak oso positibotzat jo ditu Vueltako mobilizazioak eta ostiraleko protestetan parte hartzeko deia egin du
Bihar, irailak 5, 130 udaletxeren baino gehiagoren aurrean egingo dituzte protestak, aipatu ekimenak deituta. Hamaikagarren etapa "Palestinak" irabazi zuela defendatu dute Gernika-Palestina plataformaren ordezkariek.