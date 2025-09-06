Alrededor de 100 embarcaciones surcarán hoy la ría en favor a Palestina desde Santurtzi
Colectivos vascos de apoyo a Palestina han convocado hoy, 6 de septiembre, una marcha marítima en solidaridad con Gaza y con la Flotilla Global Sumud. Alrededor de un centenar de traineras, bateles, piraguas y embarcaciones solidarias zarparán desde el puerto pesquero de Santurtzi hasta el Museo Marítimo de Bilbao.
La iniciativa, que se suma al recorrido internacional de la flotilla de 44 países que partió hacia Gaza el 31 de agosto, busca denunciar el bloqueo y mostrar apoyo al pueblo palestino. Además, a lo largo del recorrido, distintos puntos de la margen de la ría se han habilitado para respaldar la marcha desde tierra.
Los colectivos señalan lugares de encuentro para el apoyo en la orilla: en Santurtzi, junto al pantalán del Faro; en Portugalete, desde el Mareómetro hasta La Canilla; en Sestao, junto al polideportivo de La Benedicta; y en Barakaldo, al lado del mural de Periko.
La llegada a Bilbao se completará con una cadena humana que unirá el Ayuntamiento con el Museo Marítimo.
Más noticias sobre sociedad
La Ertzaintza investiga a 11 personas más por los incidentes ocurridos en Azpeitia en julio
La investigación sigue abierta y no se descarta que más personas sean detenidas o investigadas por su presunta implicación en estos desórdenes públicos.
La periodista Maribel Vilaplana rompe el silencio: "Fue una maldita coincidencia" comer con Mazón
Explica que la comida se interrumpió en varias ocasiones por las numerosas llamadas recibidas por el presidente, si bien señala que Mazón no le mostró ninguna preocupación y que, por tanto, no supo lo que estaba ocurriendo en aquel momento.
Caceroladas multitudinarias contra el genocidio palestino en toda Euskal Herria
Tras las multitudinarias movilizaciones contra el genocidio palestino durante la etapa de La Vuelta en Bilbao, hoy los cacerolazos han resonado con fuerza a lo largo y ancho de toda Euskal Herria, tanto en las capitales como en numerosos municipios.
Salud Pública de Navarra toma medidas para atajar un brote de Legionella en la zona sur de Olite
Pide a la población residente en la Mancomunidad de Mairaga adoptar varias medidas en sus viviendas.
Regresa la ‘Luna de sangre’: un eclipse total de Luna visible este domingo
El fenómeno se podrá observar a simple vista y “no entraña ningún peligro ni requiere de ningún tipo de instrumentación especial”. El máximo del eclipse será a las 20:11 horas.
El TSJPV ve "discriminatorio e ilegal" exigir el perfil lingüístico en la totalidad de plazas de cuidadoras de Egogain (Eibar)
La nueva sentencia ratifica la anulación de la exclusión del proceso extraordinario de estabilización de siete trabajadoras de la residencia pública Egogain por no acreditar el perfil de euskera.
¡Comienza el Día de Gansos de Lekeitio!
Ya ha comenzado una nueva edición del Día de Gansos de Lekeitio. Disfruta de la gran fiesta completa, en directo, en ETB1 y eitb.eus.
Juzgan en San Sebastián a una pareja acusada de intentar asesinar a su bebé zarandeándola
El hombre y la mujer se enfrentan a una petición de siete años y siete meses de cárcel. La pequeña sufrió graves lesiones por estos hechos, ocurridos en octubre de 2023.
El Gobierno Vasco celebrará el Día de la Diáspora Vasca con un homenaje a la comunidad de Cesta Punta en Markina-Xemein
La localidad vizcaína acogerá el mural diseñado y creado por la artista argentina de la diáspora Mikele Irazusta, en el marco de una jornada, la del lunes, que incluirá bailes tradicionales, stands culturales y la participación de agentes locales, así como del grupo de danzas de Saint Pierre et Miquelon