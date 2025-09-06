Alrededor de 100 embarcaciones surcarán hoy la ría en favor a Palestina desde Santurtzi

Colectivos vascos de apoyo a Palestina han convocado hoy, 6 de septiembre, una marcha marítima en solidaridad con Gaza y con la Flotilla Global Sumud. Alrededor de un centenar de traineras, bateles, piraguas y embarcaciones solidarias zarparán desde el puerto pesquero de Santurtzi hasta el Museo Marítimo de Bilbao.

La iniciativa, que se suma al recorrido internacional de la flotilla de 44 países que partió hacia Gaza el 31 de agosto, busca denunciar el bloqueo y mostrar apoyo al pueblo palestino. Además, a lo largo del recorrido, distintos puntos de la margen de la ría se han habilitado para respaldar la marcha desde tierra.

Los colectivos señalan lugares de encuentro para el apoyo en la orilla: en Santurtzi, junto al pantalán del Faro; en Portugalete, desde el Mareómetro hasta La Canilla; en Sestao, junto al polideportivo de La Benedicta; y en Barakaldo, al lado del mural de Periko.

La llegada a Bilbao se completará con una cadena humana que unirá el Ayuntamiento con el Museo Marítimo.