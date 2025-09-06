Itsas martxa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ehun bat ontzik itsasadarra zeharkatu dute Santurtzitik Palestinaren alde

Santurtzitik abiatu da itsas martxa Bilboko Itsas Museora, eta giza kate batek egin dio harrera bertan.

GETXO (Bizkaia)-. 06/09/2025.- Colectivos vascos de apoyo a Palestina han celebrado este sábado una marcha marítimo-terrestre en la ría del Nervión, desde Santurtzi hasta el Museo Marítimo de Bilbao, en la que han participado unas cien embarcaciones, como muestra de solidaridad con Gaza. EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00
Palestinaren aldeko itsas martxa. Argazkia: Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Palestinaren aldeko euskal kolektiboek itsas martxa egin dute larunbat honetan, irailaren 6an, Gazari eta Global Sumud Flotillari elkartasuna adierazteko. Ehun bat traineru, batel, piragua eta ontzi solidario Bilboko Itsas Museorantz abiatu dira Santurtziko portutik.

Bilbon, bitartean, ehunka lagunek giza katea egin dute Bilboko Udala eta Itsasmuseumeko zabalgunea lotzeko. Bertan, mila pertsona bildu dira bertan, nabigatzaileen zain, bandera palestinarrak astinduz eta "Palestina askatu"  eta "Ez da gerra, genozidioa da" aldarriak oihukatuz.

Santurtzi eta Bilbo artean, topalekuak egokitu dituzte ibilbidean zehar elkartasun martxari harrera beroa egiteko: Santurtzin, itsasargiaren pantalanaren ondoan; Portugaleten, Mareometrotik La Canillaraino; Sestaon, La Benedicta kiroldegiaren ondoan; eta Barakaldon, Periko Solabarriaren omenezko horma-irudiaren ondoan.

Palestinaren aldeko kolektiboen bozeramaileak

Oraintxe bertan droneak daude flotillaren gainetik hegaka eta mehatxuka. Adi eta adi egon behar dugu mobilizazio guztietara, edozein unetan kalera atera beharko dugulako berriro"

Bilboko Itsas Museoan, deialdiko bozeramaileek salatu dute "Gazan genozidioa eta holokaustoa" gertatzen ari dela, eta Israeli leporatu diote "herri palestinarra suntsitu, haren nortasuna ezabatu eta existitzeko eskubidea ukatu" nahi izatea.

Antolatzaileek Europako gobernuen "neutraltasuna eta konplizitatea" kritikatu dute. Horrekin batera, Eusko Jaurlaritza eta Kutxabank bezalako erakundeek CAFen inbertsioak mantentzearen aurka agertu dira, "Israelentzat tranbiak egiten jarraitzen dutelako".

Azkenik, babesa helarazi diote 44 herrialdetako ontziek osatutako Global Sumud Flotillari. "Oraintxe bertan droneak daude flotillaren gainetik hegaka eta mehatxuka. Adi eta adi egon behar dugu mobilizazio guztietara, edozein unetan kalera atera beharko dugulako berriro", ohartarazi dute.

GETXO (Bizkaia)-. 06/09/2025.- Colectivos vascos de apoyo a Palestina han celebrado este sábado una marcha marítimo-terrestre en la ría del Nervión, desde Santurtzi hasta el Museo Marítimo de Bilbao, en la que han participado unas cien embarcaciones, como muestra de solidaridad con Gaza. EFE/Miguel Toña
Palestina Gosea Gizartea Umeak Bizkaia Santurtzi Manifestazioak Bilbo Israel Giza eskubideak Ekialde Hurbila Sestao Portugalete Bilboko Udala Eusko Jaurlaritza Kutxabank

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu