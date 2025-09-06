Israel-Premier Tech borra el nombre del país del maillot
El equipo ciclista Israel-Premier Tech ha retirado del maillot de sus ciclistas la referencia al país en plena Vuelta Ciclista a España. Desde la etapa 14, los corredores lucen únicamente el monograma de Premier Tech, según ha informado la formación israelí.
La decisión, anunciada en redes sociales, ha sido tomadao para "priorizar la seguridad de los ciclistas y del pelotón" ante las protestas que se estan sucediendo durante la carrera ciclista. El equipo ha subrayado que la medida se alinea con decisiones previas sobre su imagen corporativa.
Y es que, La Vuelta 2024 se está viendo interrumpida en varias ocasiones por movilizaciones en favor de Palestina. Los últimos casos han sido los de la etapa del Angliru, cuando se detuvo brevemente cuando un grupo de manifestantes desplegó una pancarta en la carretera, y el final de la jornada en Bilbao, que fue cancelado "por motivos de seguridad".
El maillot, que hasta ahora mostraba el nombre completo del equipo, prescinde ahora de la palabra “Israel” mientras continúe la competición. A pesar de ello, la estructura deportiva israelí insiste en que esta modificación no altera el registro oficial de la escuadra en la carrera.
Nuevas protestas en LaVuelta
Nuevas movilizaciones en favor de Palestina se han sucedido en Avilés (Asturias), coincidiendo con la salida de la decimocuarta etapa de la Vuelta. Cientos de personas han portado banderas palestinas y han coreado consignas como "boicot a Israel" y "Palestina vencerá".
Durante la protesta, Ovidio Zapico, coordinador general de IU en Asturias, ha asegurado que "la Vuelta la ha ganado ya Palestina" por la amplia movilización ciudadana.
Además, el representante político ha pedido a la comunidad internacional que actúe para detener "el genocidio que Israel está cometiendo" y ha respaldado la decisión del Principado de instar a la retirada del equipo.
Más noticias sobre sociedad
Detenido por agredir sexualmente a su ex pareja en un parque de Vitoria-Gasteiz
El arrestado, un hombre de 41 años, ha sido detenido en el parque de Arriaga tras ser sorprendido por testigos y permanece en la cárcel por orden judicial.
Investigada una persona por estafar 40.000 euros a un vecino de Eibar con la "estafa del amor"
El fraude se fraguó en redes sociales con la promesa de una herencia y la víctima transfirió el dinero en solo dos meses.
Comienza a funcionar el radar de la A-8 en Saltacaballo
El radar de tramo controlará el intervalo entre Ontón y Castro Urdiales, con límite de 100 km/h, y las multas serán de mínimo 100 euros.
Un centenar de embarcaciones surcan la ría en favor a Palestina desde Santurtzi
La marcha marítima ha salido este sábado, a las 12:00 horas, desde Santurtzi rumbo al Museo Marítimo de Bilbao.
La Ertzaintza investiga a 11 personas más por los incidentes ocurridos en Azpeitia en julio
La investigación sigue abierta y no se descarta que más personas sean detenidas o investigadas por su presunta implicación en estos desórdenes públicos.
La periodista Maribel Vilaplana rompe el silencio: "Fue una maldita coincidencia" comer con Mazón
Explica que la comida se interrumpió en varias ocasiones por las numerosas llamadas recibidas por el presidente, si bien señala que Mazón no le mostró ninguna preocupación y que, por tanto, no supo lo que estaba ocurriendo en aquel momento.
Caceroladas multitudinarias contra el genocidio palestino en toda Euskal Herria
Tras las multitudinarias movilizaciones contra el genocidio palestino durante la etapa de La Vuelta en Bilbao, hoy los cacerolazos han resonado con fuerza a lo largo y ancho de toda Euskal Herria, tanto en las capitales como en numerosos municipios.
Salud Pública de Navarra toma medidas para atajar un brote de Legionella en la zona sur de Olite
Pide a la población residente en la Mancomunidad de Mairaga adoptar varias medidas en sus viviendas.
Regresa la ‘Luna de sangre’: un eclipse total de Luna visible este domingo
El fenómeno se podrá observar a simple vista y “no entraña ningún peligro ni requiere de ningún tipo de instrumentación especial”. El máximo del eclipse será a las 20:11 horas.