Israel-Premier Tech borra el nombre del país del maillot

El equipo ciclista Israel-Premier Tech ha retirado del maillot de sus ciclistas la referencia al país en plena Vuelta Ciclista a España. Desde la etapa 14, los corredores lucen únicamente el monograma de Premier Tech, según ha informado la formación israelí.

La decisión, anunciada en redes sociales, ha sido tomadao para "priorizar la seguridad de los ciclistas y del pelotón" ante las protestas que se estan sucediendo durante la carrera ciclista. El equipo ha subrayado que la medida se alinea con decisiones previas sobre su imagen corporativa.

Y es que, La Vuelta 2024 se está viendo interrumpida en varias ocasiones por movilizaciones en favor de Palestina. Los últimos casos han sido los de la etapa del Angliru, cuando se detuvo brevemente cuando un grupo de manifestantes desplegó una pancarta en la carretera, y el final de la jornada en Bilbao, que fue cancelado "por motivos de seguridad".

El maillot, que hasta ahora mostraba el nombre completo del equipo, prescinde ahora de la palabra “Israel” mientras continúe la competición. A pesar de ello, la estructura deportiva israelí insiste en que esta modificación no altera el registro oficial de la escuadra en la carrera.

Nuevas protestas en LaVuelta

Nuevas movilizaciones en favor de Palestina se han sucedido en Avilés (Asturias), coincidiendo con la salida de la decimocuarta etapa de la Vuelta. Cientos de personas han portado banderas palestinas y han coreado consignas como "boicot a Israel" y "Palestina vencerá".

Durante la protesta, Ovidio Zapico, coordinador general de IU en Asturias, ha asegurado que "la Vuelta la ha ganado ya Palestina" por la amplia movilización ciudadana.

Además, el representante político ha pedido a la comunidad internacional que actúe para detener "el genocidio que Israel está cometiendo" y ha respaldado la decisión del Principado de instar a la retirada del equipo.