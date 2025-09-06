Israel-Premier Tech taldeak herrialdearen izena ezabatu du txirrindularien maillotetik
Israelgo txirrindulari taldeak "segurtasun neurri" gisa justifikatu du aldaketa, Palestinaren aldeko etengabeko protesten aurrean.
Israel-Premier Tech taldeak herrialdearen izena bere txirrindularien maillotetik kendu du. Hala, Espainiako Itzuliko 14. etapatik aurrera, Premier Techen monograma bakarrik eramango dute, Israelgo taldeak jakitera eman duenez.
Sare sozialetan iragarri dutenaren arabera, "txirrindularien eta tropelaren segurtasuna lehenesteko" hartu du taldeak, lasterketan gertatzen ari diren protesten aurrean. Taldeak azpimarratu duenez, neurriak bat egiten du bere irudi korporatiboari buruzko aldez aurreko erabakiekin.
Lasterketa behin baino gehiagotan eten dute Palestinaren aldeko protestek; azkenengoz, Angliruko etapan. Bertan, 30 segundo inguru eten zen, manifestari talde batek pankarta bat errepidean zabaldu zuenean. Aurretik, Bilboko etapako azken hiru kilometroak bertan behera utzi zituzten, "segurtasun arrazoiak" argudiatuta".
Horrenbestez, orain arte taldearen izen osoa erakusten zuen maillotak ez du "Israel" hitza erakutsiko Espainiako Vueltan. Hala eta guztiz ere, Israelgo taldeak azpimarratu du ez duela aldatuko taldeak lasterketan duen izen ofiziala.
Protesta gehiago Vueltan
Palestinaren aldeko mobilizazio gehiago izan dira lasterketan, gaurkoan Avilesen (Asturias), Vueltako 14. etaparen irteerarekin bat eginez. Ehunka lagunek Palestinako banderak erakutsi dituzte eta "Israeli boikota" eta "Palestina garaile" oihukatu dute.
Protesta horretan, Ovidio Zapico IUren Asturiasko koordinatzaile nagusiak adierazi duenez, "Vuelta Palestinak irabazi du", herritarren mobilizazio handia ikusita.
Horrez gain, "Israel egiten ari den genozidioa" geldiarazteko eskatu dio nazioarteari, eta "Asturiasek" taldea kanporatzeko egindako aldarria babestu du.
