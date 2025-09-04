PROTESTAK BILBON
La Vueltak salatu du ezin dituela "ongizate fisikoa arriskuan jartzen duten ekintzak" onartu

UCIk, bestalde, "Mugimendu Olinpikoan bildutako kirol erakundeen neutraltasun politikoaren funtsezko garrantzia" azpimarratu du ohar batean, baita "kirolaren zeregin bateratzaile eta bakegilea" ere.
FOTODELDÍA BILBAO, 03/09/2025.- La iniciativa Gernika Palestina ha invadido este miércoles un tramo de la Gran Vía de Bilbao al paso de la Vuelta ciclista por la capital vizcaína en protesta por la participación del equipo Israel Premier Tech y en apoyo a Palestina por lo que ha tenido que intervenir la Ertzaintza. En la imagen, corredores del equipo del líder en un primer paso por la recta de meta. EFE/Miguel Toña

Palestinaren aldeko protestak La Vueltan. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

La Vueltako antolatzaileek azpimarratu dutenez, ezin dituzte "parte-hartzaileen ongizate fisikoa arriskuan jartzen duten ekitaldiak onartu", ezta "karabanako edozein kiderenak" ere, Israel-Premier Tech taldearen aurka Bilbon ehunka pertsonak egindako protestak hizpide hartuta.

"Txirrindularien segurtasuna eta osotasun fisikoa dira antolatzaileen lehentasun nagusiak. Etapako gertakarien aurrean, erabaki hau txirrindulari guztiak babesteko helburuarekin hartu zen", adierazi du antolakuntzak 11. etapa helmugatik hiru kilometrora amaitzeko erabakiari erreferentzia eginez.

Ohar ofizialean gaineratu duenez, "ekitaldiaren esparruan manifestazio baketsua egiteko eskubidea errespetatzen eta defendatzen du, baina ezin du onartu parte-hartzaileen edo karabanako edozein kideren osotasun fisikoa arriskuan jartzen duen ekitaldirik".

"Erakundeko kide guztiek lanean jarraituko dute, Estatuko eta lurraldeetako agintariekin eta segurtasun-indar eta -kidegoekin koordinazio estuan, segurtasuna eta lasterketaren garapen egokia bermatzeko", adierazi du testu berean.

"Azkenik, antolakuntzak zaletuen babesa eskertu nahi du, txirrindulari asko dituen lurralde batean txirrindulariak etengabe animatu dituztelako, nahiz eta ezin izan duten lehiaketa osorik gozatu", esan du prentsa oharrean.

Nazioarteko Txirrindulari Elkartearen erreakzioa

Nazioarteko Txirrindularitza Elkarteak (UCI) "Mugimendu Olinpikoan dauden kirol erakundeen neutraltasun politikoa" goraipatu du, Espainiako Itzulian gertatu diren eta hamaikagarren etapa neutralizatzea eragin duten palestinarren aldeko protestei buruz hitz egiteko.

"UCIk Mugimendu Olinpikoko kirol-erakundeen neutraltasun politikoaren funtsezko garrantzia gogorarazi nahi du, baita kirolaren zeregin bateratzailea eta bakegilea ere", dio UCIren komunikatuak.

Erakundearen arabera, "nazioarteko kirol ekitaldi handiek batasun eta elkarrizketa espiritua gorpuzten dute, ezberdintasun eta zatiketetatik haratago".

Zentzu horretan, UCIk "neutraltasun politikoarekin, independentziarekin eta kirolaren autonomiarekin duen konpromisoa" berretsi du, Mugimendu Olinpikoaren sorrerako printzipioekin bat etorriz.

UCIk gogorarazi du, halaber, kirolak, eta txirrindularitzak bereziki, "herrien arteko oztopoak hurbiltzeko eta gainditzeko bokazioa" duela, eta ez dela inolaz ere zigortzeko tresna gisa erabili behar.

Bilbo Palestina Manifestazioak Gizartea

