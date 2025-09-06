Un escalador de 30 años ha sido rescatado en helicóptero este sábado por la mañana tras caer de 8 metros de altura mientras practicaba escalada en la cara Sur del monte Untzillaitz, en Mañaria (Bizkaia). El joven, que presentaba diversas lesiones, ha sido trasladado al hospital de Cruces, ha informado el departamento de Seguridad.



Pasadas las 10:00 horas de este sábado, los Servicios de Emergencia han sido alertados de la caída de una persona mientras practicaba escalada en la cara Sur de Untzillaitz. El joven se ha precipitado desde una altura de 8 metros y presentaba diversas lesiones fruto del accidente.



Al lugar de los hechos se han desplazado recursos de la Ertzaintza pertenecientes a la Unidad de Vigilancia y Rescate, efectivos de bomberos de Iurreta y una ambulancia de Osakidetza, pero la dificultad de acceder al lugar por tierra ha obligado a evacuar al accidentado en el helicóptero de la Ertzaintza.



El joven ha sido trasladado en helicóptero hasta la base policial de Iurreta donde esperaba una ambulancia, para finalmente llevar al herido al hospital de Cruces.