Untzillatx mendian erorikoa izan duen eskalatzaile bat erreskatatu dute
Mendiaren hegoaldeko aldean, 8 metroko altueratik erori da 30 urteko gizonezkoa, eta, helikopteroz erreskatatu ostean, Gurutzetako ospitalera eraman dute, zaurituta.
Larunbateko 10:00ak jota zirenean, Larrialdi Zerbitzuei jakinarazi diete pertsona bat Untzillatx mendiaren hegoaldeko aurpegian eskalatzen ari zela erori dela. Eskalatzailea 8 metroko altueratik erori da, eta hainbat zauri egin ditu.
Ertzaintzaren Zaintza eta Erreskate Unitateko kideak, Iurretako suhiltzaileak eta Osakidetzako anbulantzia bat bertaratu dira, baina Ertzaintzaren helikopteroan eraman behar izan dute.
Iurretako basera eraman dute helikopteroz, eta han zain zegoen anbulantziak eraman du gero Gurutzetara.
