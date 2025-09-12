Emaús instala en Arrasate un mercadillo de segunda mano por un Maritxu Kajoi sostenible y elegante

El 3 de octubre se celebrará la fiesta Maritxu Kajoi y, una vez más, las calles de Arrasate se llenarán de elegancia.

Con motivo de esta jornada, y ante la generalización en los últimos años del uso de prendas de moda rápida adquiridas para un solo día, la Fundación Social Emaus y el Ayuntamiento de Arrasate quieren animar a la ciudadanía a vivir Maritxu Kajoi con estilo propio, autenticidad y conciencia ambiental, y para ello han puesto en marcha una doble iniciativa con la colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa: un mercado de segunda mano y un taller de estilismo.

Según Emaus, “la acción nace de una reflexión compartida: el consumo abusivo de ropa, adquirida muchas veces para un solo día, convierte a la industria textil en una de las más contaminantes. Frente a este modelo de usar y tirar, la Fundación Social Emaus quiere demostrar que en las celebraciones populares también es posible la reutilización y la circularidad”.

El mercado de segunda mano permanecerá abierto en la sede de la Fundación en Arrasate (calle Bidekurtseta 2), hoy 12 de septiembre, de 17:00 a 20:00 horas, y el sábado 20 de septiembre de 10:30 a 13:30 horas.

Según han adelantado, el almacén está replepto y quien se acerque pordrá encontrar infinidad de prendas, calzado y complementos para ir de lo más elegante en Maritxu Kajoi.

Además, se ofrecerá un taller de estilismo personalizado, dirigido por la estilista profesional Maialen Uranga, y en sesiones individuales, ayudará a cada persona a encontrar una indumentaria que refleje bien su estilo personal.

La iniciativa ha sido subvencionada por el Ayuntamiento de Arrasate dentro de la convocatoria de ayudas para la promoción del comercio local en establecimientos comerciales y de servicios.