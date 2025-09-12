Maritxu Kajoi festan jasangarri eta dotore joateko, bigarren eskuko azoka jarriko du Emausek Arrasaten
Bigarren eskuko azoka zabalik egongo da Fundazioak Arrasaten duen egoitzan, gaur irailak 12, 17:00etatik 20:00etara, eta irailak 20 larunbatean 10:30etik 13:30era.
Urriaren 3an ospatuko da aurten Maritxu Kajoi jaia eta, dotoreziaz beteko dira Arrasateko kaleak beste behin.
Egun horren karietara, azken urteotan egun bakarrerako erositako moda-azkarreko jantzien erabilera orokortzen ari dela ikusirik, Emaus Gizarte Fundazioak eta Arrasateko Udalak herritarrak animatu nahi dituzte Maritxu Kajoi estilo propioz, benetakotasunez eta ingurumen kontzientziaz bizitzera, eta horretarako ekimen bikoitz bat jarri dute abian Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesarekin: bigarren eskuko azoka eta estilismo tailerra.
Emausen arabera, “hausnarketa partekatu batetik sortu da ekintza: arropa neurriz kanpo kontsumitzeak – askotan egun bakarrerako eskuratuta –ehungintza industria kutsatzaileenetako bat bihurtzen du. Erabili eta bota eredu horren aurrean, Emaus Gizarte Fundazioak erakutsi nahi du herri-ospakizunetan ere posible dela berrerabilpena eta zirkularitatea”.
Bigarren eskiko azoka zabalik egongo da Fundazioak Arrasaten duen egoitzan (Bidekurtseta kalea 2), gaur irailak 12 17:00etatik 20:00etara eta irailak 20 larunbatean 10:30etik 13:30era.
Aurreratu dutenez, biltegia bete-bete dute eta aukera egongo da Maritxu Kajoi dotoreen egunerako era guztietako jantzi, oinetako eta osagarriak topatzeko.
Gainera, estilismo-tailer pertsonalizatua eskainiko da, Maialen Uranga estilista profesionalak zuzendua, eta banakako saioetan, pertsona bakoitzari lagunduko dio bere estilo pertsonala ondo islatzen duen janzkera aurkitzen.
Ekimenak Arrasateko Udalaren diru-laguntza jaso du, merkataritza eta zerbitzu establezimenduetan tokiko merkataritza sustatzeko laguntzen deialdiaren baitan.
Albiste gehiago gizartea
Izena emana zuten zazpi jokalari israeldarrek baja eman dute Sestaoko Xake Txapelketatik
Asteon jakin da horietako hiruk ez zutela parte hartuko, eta ostiral goizeko lehen orduan Sestaoko Xake Klubeko antolatzaileek baieztatu ez dela Israelgo jokalaririk izango Las Llanaseko pilotalekuan egingo den txapelketan.
Protestek ez dute etenik Vueltan, baina Fiskaltzaren ustez ez dira Audientzia Nazionalaren eskumena
Valladoliden jokatu den erlojuaren kontrako etapan bi pertsona atxilotu dituzte eta aske gelditu dira ondoren. Horrez gainera, beste 15 identifikazio egin dituzte polizia-agenteek.
Sestaoko xake txapelketa bandera eta sinbolorik gabe jokatuko da
Gazako sarraskia dela eta, Sestaoko Xake taldeak jokalari israeldarrei eskatu zien txapelketan ez parte hartzeko edo nazioarteko federazioaren banderapean jokatzeko. Nazioarteko Xake Federazioak, ordea, erabaki horren aurka egin du. Ondorioz, Las Llanas pilotalekuan nazioarteko banderarik edo sinbolorik ez egotea erabaki dute; Palestinako bandera bat soilik, “elkartasun espresio gisa”. Israelgo hiru jokalarik parte hartzeari uko egin diote.
ELA sindikatuaren ustez, Beatriz Artolazabalen aurkako panfletoen jaurtiketa "guztiz gaitzesgarria" da
Rafael Busto ELA sindikatuko ordezkariak adierazi duenez, ez dute inor seinalatu nahi. "Gure lan-gatazka konpondu nahi dugu. Ez diogu errua inori egozten, Gasteizko Udalari baizik", gaineratu du Bustok.
Bere etxe aurrean izandako "jazarpen ekintza" ez gaitzestea leporatu dio Artolazabalek EH Bilduri
Beatriz Artolazabal Gasteizko zinegotziak salatu duenez, ostegun goizean irainak eta sinbolo iraingarriak zituzten panfletoak bota dituzte bere etxe aurrean, Enviserreko langileen grebaren baitan.
Israelgo zazpi xake jokalarietatik hiruk baja eman dute ostiral honetan hasiko den Sestaoko txapelketan
Sestaoko Xake Klubak, Israelek Gazan "giza eskubideen urraketa sistematikoa" gaitzesteko, joan den astean Israelgo xakelariak gonbidatu zituen txapelketan ez parte hartzera eta, hala eginez gero, FIDEren (Nazioarteko Xake Federazioa) banderapean jokatzera, izan ere, 'open' kategoria denez, antolatzaileek ezin diete lizentzia duten jokalariei parte hartzea galarazi.
Bonolotoak ia bi milioi euroko saria utzi du Zarautzen
Zarauzko Xoxoa tabernan baliozkotutako txartel bati 1.972.129 euroko saria eman diote Bonolotoaren zozketan.
Ingurumen Fiskaltzak salaketa jarri du Bilboko portuan hondakin kutsagarriak isurtzeagatik
2024ko azaroan, zisterna-kamioi batetik 3.000 eta 5.000 litro artean isuri zituzten hainbat pertsona harrapatu zituen Guardia Zibilak
Joxerramon Bengoetxea: "Protesta egiteko forma batzuk guztiz lekuz kanpo daude"
2025-2026 ikasturtearen inaugurazio ekitaldian izandako istiluei buruz galdetuta, Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreak adierazi du ekitaldian parte hartu zuten batzuek jasotako irainak "deitoragarriak" direla. "Gure unibertsitateak Gazarekiko prestatu zuen elkartasun mezuari zapuztu zuten", gaineratu du Bengoetxeak.