Maritxu Kajoi festan jasangarri eta dotore joateko, bigarren eskuko azoka jarriko du Emausek Arrasaten

Bigarren eskuko azoka zabalik egongo da Fundazioak Arrasaten duen egoitzan, gaur irailak 12, 17:00etatik 20:00etara, eta irailak 20 larunbatean 10:30etik 13:30era.

Maritxu Kajoi. Argazkia: Joxefe Diaz Tuesta, 'Atauri' (Flickr)

author image

EITB

Azken eguneratzea

Urriaren 3an ospatuko da aurten Maritxu Kajoi jaia eta, dotoreziaz beteko dira Arrasateko kaleak beste behin.

Egun horren karietara, azken urteotan egun bakarrerako erositako moda-azkarreko jantzien erabilera orokortzen ari dela ikusirik, Emaus Gizarte Fundazioak eta Arrasateko Udalak herritarrak animatu nahi dituzte Maritxu Kajoi estilo propioz, benetakotasunez eta ingurumen kontzientziaz bizitzera, eta horretarako ekimen bikoitz bat jarri dute abian Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesarekin: bigarren eskuko azoka eta estilismo tailerra.

Emausen arabera, “hausnarketa partekatu batetik sortu da ekintza: arropa neurriz kanpo kontsumitzeak – askotan egun bakarrerako eskuratuta –ehungintza industria kutsatzaileenetako bat bihurtzen du. Erabili eta bota eredu horren aurrean, Emaus Gizarte Fundazioak erakutsi nahi du herri-ospakizunetan ere posible dela berrerabilpena eta zirkularitatea”.

Bigarren eskiko azoka zabalik egongo da Fundazioak Arrasaten duen egoitzan (Bidekurtseta kalea 2), gaur irailak 12 17:00etatik 20:00etara eta irailak 20 larunbatean 10:30etik 13:30era.

Aurreratu dutenez, biltegia bete-bete dute eta aukera egongo da Maritxu Kajoi dotoreen egunerako era guztietako jantzi, oinetako eta osagarriak topatzeko.

Gainera, estilismo-tailer pertsonalizatua eskainiko da, Maialen Uranga estilista profesionalak zuzendua, eta banakako saioetan, pertsona bakoitzari lagunduko dio bere estilo pertsonala ondo islatzen duen janzkera aurkitzen.  

Ekimenak Arrasateko Udalaren diru-laguntza jaso du, merkataritza eta zerbitzu establezimenduetan tokiko merkataritza sustatzeko laguntzen deialdiaren baitan.

Jaiak Arrasate Ingurumena Moda Gizartea

