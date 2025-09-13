El chocolate, uno de los productos que más ha subido en la cesta de la compra

Al menos 25 personas han resultado heridas, tres de ellas en estado grave y dos potencialmente graves, tras una explosión en el bar 'Mis Tesoros' de la calle Manuel Maroto del distrito madrileño de Puente de Vallecas, que ha afectado también al edificio superior de viviendas. Los bomberos se encuentran trabajando en el desescombro del local y el control del edificio, que ha quedado dañado. La calle ha tenido que ser cortada.