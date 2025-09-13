Día Internacional del Chocolate
El chocolate, uno de los productos que más ha subido en la cesta de la compra

Txokolatea, erosketa saskian gehien igo den produktuetako bat
18:00 - 20:00
author image

EITB

Última actualización

Frente al alza del precio, los chocolateros tienen dos opciones: aumentar los precios o reducir la calidad de los productos. Costa de Marfil y Ghana son los mayores productores de cacao, donde producen alrededor del 60 % del cacao que se consume en el mundo.

Sociedad Unión Europea Comunidad Autonóma Vasca Europa

