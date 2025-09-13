Txokolatea, erosketa saskian gehien igo den produktuetako bat

Txokolatearen Nazioarteko Eguna
Txokolatea, erosketa saskian gehien garestitu den produktuetako bat

Horren aurrean, txokolategileek bi aukera dituzte: prezioak igo edo kalitatea txikitu. Boli Kosta eta Ghana dira kakao ekoizlerik handienak, mundu osoan kontsumitzen den kakaoaren % 60 inguru ekoizten baitute han.

