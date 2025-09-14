Vitoria-Gasteiz estrena este lunes la Zona de Bajas Emisiones y la OTA se amplía a seis barrios más
Desde este 15 de septiembre, solo podrán acceder al área del Casco Medieval y parte del Ensanche los vehículos con pegatinas B, C, Eco y O, salvo algunas excepciones. Por otra parte, a las 6000 plazas de aparcamiento de pago con las que contaba la capital, se le sumarán otras 5110 a partir del lunes.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pondrá en marcha a partir de este lunes, 15 de septiembre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el área del Casco Medieval y parte del Ensanche, con restricciones de tráfico en esta zona a los vehículos con etiqueta A, y simultáneamente recuperará la OTA tras el parón del verano, con una nueva regulación que incorpora a seis barrios más y pasa de 6000 plazas de pago a 11 110.
La nueva normativa municipal salió adelante con los votos favorables del Gobierno municipal (PSE-PNV), la abstención de EH Bildu y Elkarrekin y la oposición del PP.
La primera fase de la ZBE, que arranca este lunes, afecta a todo el Casco Medieval y a céntricas calles como San Antonio, Prado, Olaguíbel y Portal del Rey, entre otras, además de al Ensanche peatonal. Desde ese momento y hasta 2027, salvo algunas excepciones, solo podrán acceder a estas zonas los vehículos con pegatinas B, C, Eco y O. Las etiquetas no tienen por qué estar visibles en las lunas de los coches, ya que el Ayuntamiento posee los datos de la DGT para ver si el vehículo cumple o no con la normativa.
La normativa municipal establece una docena de exenciones generales sin caducidad y cuatro adicionales durante el primer año en vigor (15 septiembre de 2026).
Las exenciones generales están destinadas a personas con movilidad reducida, baja movilidad o enfermas; vehículos históricos, especiales y de servicios públicos esenciales; personas físicas que acrediten un bajo nivel de renta; vehículos a motor de profesionales cercanos a la edad de jubilación o con salida a talleres de mantenimiento o reparación; los titulares o arrendatarios de plazas de aparcamiento; accesos de urgencia; vehículos con matrícula extranjera que cumplan los requisitos ambientales y por razones de interés general.
En cuanto a las otras exenciones, quienes residan en las ZBE, los gremios, repartidores y comerciantes, y quienes quieran acceder al aparcamiento del Centro Comercial Dendaraba, tendrán un año para cumplir con la etiqueta medioambiental.
Durante los primeros tres meses de implantación no se sancionará. En concreto, habrá un periodo de aviso de tres meses para informar a los infractores antes de empezar a sancionar en diciembre. Las multas serán de 200 euros por acceso indebido y de 100 euros en el caso de abonarla por pronto pago y la zona estará controlada por 36 cámaras de lectura de matrículas.
El Ayuntamiento pretende avanzar en la segunda fase de la ZBE en 2027, ejercicio en el que la medida será más restrictiva al ampliarse el área de restricción a calles como Domingo Beltrán, Coronación y Ramiro de Maeztu, entre otras. Posteriormente, a partir de 2030, se prohibirá la entrada de vehículos al interior de esta zona también a coches con etiqueta ambiental B.
Nueva OTA
Además, este lunes Vitoria-Gasteiz recupera el pago de la OTA, una vez pasado el mes de agosto, con la nueva regulación que incorpora a seis barrios más de la ciudad, Aranbizkarra, Arana, Santa Lucía, San Martín, Lovaina, Aranzabal, Casco Viejo y parte del Ensanche, para casi duplicar las plazas de pago por estacionamiento de las 6000 actuales a las 11 110.
Aparte del incremento en el número de plazas, la nueva ordenanza de la OTA establece sanciones más elevadas, nuevos parquímetros con un sistema de control de lectura automática de matrículas y más tipos de tarjetas para abonar las tarifas. De entre las principales novedades de la ordenanza destaca la eliminación del 'ticket' físico, ya que bastará con introducir la matrícula en el parquímetro o la 'app' móvil.
En este sentido, se introduce un nuevo distintivo OTA específico para gremios y autónomos que permite estacionar en todas las zonas de pago de la ciudad sin límite de tiempo y sin necesidad de 'ticket'.
También se moderniza el sistema de control, con lectura automática de matrículas y se establece un nuevo sistema sancionador con nuevas tipologías. Por un lado, las leves, con multas de entre 30 y 60 euros por no tener 'ticket', exceder el tiempo o aparcar en zonas exclusivas para residentes, y, por otro, las graves, con multas de 200 euros por falsificar datos y usar distintivos caducados o manipulados.
Además, la nueva ordenanza mantiene el periodo sin OTA del 1 al 31 de agosto, fechas en las que no se aplicará el servicio. La OTA está en vigor de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 14:00 horas.
Las ordenanzas fiscales establecen un periodo gratuito de 15 minutos y, a partir de ahí, la media hora cuesta 1,05 euros y 1,35 euros, según la zona; la hora 1,80 euros y 2,15 euros, también según la zona de estacionamiento, y dispone un tiempo máximo de 240 minutos, que cuesta 4 euros y 4,70 euros, según el área a aparcar.
Por su parte, la tarjeta OTA de residentes tiene un precio de 45,60 euros al año y la de comerciantes de 284,20 euros anuales. Se puede solicitar una tarjeta de residente por cada uno de los vehículos de los que sea titular.
Los colores establecen el tipo de plazas. Así, en la exclusivas de residentes (rojo y verde) sólo pueden aparcar quienes tienen la tarjeta de residente o comerciante de la zona, las 24 horas del día. Pueden aparcar otros vehículos los días festivos y del 5 al 31 de agosto.
En las de residentes (verdes) podrán estacionar sin límite de tiempo las personas residentes y comerciantes con tarjeta de la zona. También podrán estacionar otros vehículos, con talón, mientras que en las azules, de rotación, puede aparcar cualquier conductor con un límite de tiempo y, por norma, deberá obtener el talón en los expendedores.
Por último, en los estacionamientos de alta rotación (naranjas), cualquiera que estacione en estas plazas, incluso residentes y comerciantes, tendrá un límite de tiempo máximo más restrictivo, que se indicará en cada caso.
Zonas de Bajas Emisiones en el resto de Euskal Herria
En Bilbao, la ZBE entró en vigor el 15 de junio de 2024, prohibiendo la entrada a la zona a vehículos con pegatina A o sin etiqueta. Un año después, en junio de 2025, se amplió la prohibición a los vehículos con etiqueta B.
En Donostia-San Sebastián, la ZBE entró en vigor el 14 de diciembre de 2024. Durante la primera fase de aplicación, entre 2025 y 2027, no pueden acceder a la zona centro los vehículos sin etiqueta ambiental, es decir, los A. En 2028 la prohibición se ampliará a los que tengan etiqueta B.
En Pamplona, el Casco Antiguo de Pamplona está actualmente delimitada como zona de bajas emisiones, aunque para acceder a esta zona no se tienen en cuenta los distintivos ambientales. Hoy por hoy sólo pueden entrar los residentes, los gremios y repartidores y los vehículos de servicio. A partir del 1 de enero de 2026 entrará en vigor una nueva normativa en la que prohibirá la entrada a la zona a vehículos con pegatina A o sin etiqueta.
En el caso de Iparralde, la Zona de Bajas Emisiones iba a entrar en vigor el 1 de junio de 2025, afectando a 11 localidades de la costa labortana, pero en marzo se retrasó indefinidamente por decisión del parlamento francés, por lo que no está en funcionamiento.
Más noticias sobre sociedad
Una marea rojiblanca llena la explanada de acceso a San Mamés, puntual a la cita de la Champions League
Los rojiblancos se miden este martes ante el Arsenal, en la jornada 1 de la Champions League 25/26. Miles de aficionados del Athletic se han dado cita esta tarde para animar a su equipo en este partido.
Osakidetza inmunizará a 10 000 bebés contra la bronquiolitis aguda
La bronquiolitis es una infección respiratoria que, en principio puede dar sintomatología similar a un catarro, con tos, mucosidad y fiebre pero, en algunos casos, puede ocasionar fatiga, pitidos e incluso dificultad respiratoria y problemas en la toma de leche.
Una investigación de CIC bioGUNE halla una nueva vía para tratar un cáncer de hígado raro y agresivo
Los hallazgos sugieren que el bloqueo de la proteína CNNM4, responsable del transporte de magnesio dentro de las células, podría ofrecer un tratamiento dirigido, seguro y eficaz, abriendo nuevas vías para terapias personalizadas contra este cáncer.
Los gasteiztarras dicen adiós al verano con la romería de Olarizu
La huelga que desde hace 6 meses llevan a cabo los jardineros de la ciudad ha modificado un poco la fiesta y la gente se ha quedado en las esquinas de los caminos. Sin embargo, el ambiente no ha decaído y la alubiada ha tenido una gran acogida. La corporación municipal ha realizado la tradicional visita a los mojones de la ciudad.
La Vuelta pide "respeto" hacia la carrera y los corredores y añade que podían haber "convivido" con las manifestaciones
Javier Guillén, director de la Vuelta, ha lamentado "la imagen que ofreció La Vuelta" con la cancelación de la última etapa por la invasiones de la calzada e incidentes por parte de los manifestantes propalestinos. Es más, cree que lo ocurrido ayer es "inaceptable" y "no se debería repetir".
Las tres víctimas del masajista acusado de agresión sexual en San Sebastián declaran a puerta cerrada
La Fiscalía y las acusaciones particulares piden para el acusado penas que superan los 45 años de cárcel.
Javier Guillén: "La Vuelta podía haber convivido con las manifestaciones, esto no se debería repetir"
El director de la carrera ha destacado que su único objetivo era que La Vuelta siguiera adelante, y que es la UCI la que puede decidir qué equipos se incluyen y se excluyen.
Los organizadores de La Vuelta convocan una rueda de prensa para este mediodía en Madrid
Agentes antidisturbios de Madrid llevaron a cabo cargas policiales ante el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta de la etapa final a su paso por la capital, en una actuación que se saldó con dos detenidos y 22 policías heridos.
Osakidetza inicia hoy la campaña de inmunización contra la bronquiolitis aguda en bebés
La campaña se centrará en todos los recién nacidos, niños prematuros y niños menores de dos años con enfermedad crónica.
Será noticia: Incidentes en La Vuelta, ZBE de Vitoria y el juicio contra la enfermera “antivacunas”
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.