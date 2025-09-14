Vitoria-Gasteiz estrena este lunes la Zona de Bajas Emisiones y la OTA se amplía a seis barrios más

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pondrá en marcha a partir de este lunes, 15 de septiembre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el área del Casco Medieval y parte del Ensanche, con restricciones de tráfico en esta zona a los vehículos con etiqueta A, y simultáneamente recuperará la OTA tras el parón del verano, con una nueva regulación que incorpora a seis barrios más y pasa de 6000 plazas de pago a 11 110.

La nueva normativa municipal salió adelante con los votos favorables del Gobierno municipal (PSE-PNV), la abstención de EH Bildu y Elkarrekin y la oposición del PP.

La primera fase de la ZBE, que arranca este lunes, afecta a todo el Casco Medieval y a céntricas calles como San Antonio, Prado, Olaguíbel y Portal del Rey, entre otras, además de al Ensanche peatonal. Desde ese momento y hasta 2027, salvo algunas excepciones, solo podrán acceder a estas zonas los vehículos con pegatinas B, C, Eco y O. Las etiquetas no tienen por qué estar visibles en las lunas de los coches, ya que el Ayuntamiento posee los datos de la DGT para ver si el vehículo cumple o no con la normativa.

La normativa municipal establece una docena de exenciones generales sin caducidad y cuatro adicionales durante el primer año en vigor (15 septiembre de 2026).

Las exenciones generales están destinadas a personas con movilidad reducida, baja movilidad o enfermas; vehículos históricos, especiales y de servicios públicos esenciales; personas físicas que acrediten un bajo nivel de renta; vehículos a motor de profesionales cercanos a la edad de jubilación o con salida a talleres de mantenimiento o reparación; los titulares o arrendatarios de plazas de aparcamiento; accesos de urgencia; vehículos con matrícula extranjera que cumplan los requisitos ambientales y por razones de interés general.

En cuanto a las otras exenciones, quienes residan en las ZBE, los gremios, repartidores y comerciantes, y quienes quieran acceder al aparcamiento del Centro Comercial Dendaraba, tendrán un año para cumplir con la etiqueta medioambiental.

Durante los primeros tres meses de implantación no se sancionará. En concreto, habrá un periodo de aviso de tres meses para informar a los infractores antes de empezar a sancionar en diciembre. Las multas serán de 200 euros por acceso indebido y de 100 euros en el caso de abonarla por pronto pago y la zona estará controlada por 36 cámaras de lectura de matrículas.

El Ayuntamiento pretende avanzar en la segunda fase de la ZBE en 2027, ejercicio en el que la medida será más restrictiva al ampliarse el área de restricción a calles como Domingo Beltrán, Coronación y Ramiro de Maeztu, entre otras. Posteriormente, a partir de 2030, se prohibirá la entrada de vehículos al interior de esta zona también a coches con etiqueta ambiental B.