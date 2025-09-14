MADRID
Hallan el cadáver de un hombre sepultado bajo los escombros en el edificio donde ocurrió una explosión en Vallecas

Se trata de un hombre de 52 años que se encontraba en el sótano del edificio, y ha sido hallado tras el aviso de sus familiares.
MADRID, 13/09/2025.- La explosión registrada este sábado en un bar de Vallecas (Madrid) fue causada por una "concentración de gases", según un portavoz de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, un suceso en el que han resultado heridas 25 personas, tres de ellas en estado grave y dos potencialmente graves que han sido trasladadas a los hospitales de La Paz y Doce de Octubre. La explosión fue causada por una "concentración de gases", informó un portavoz de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. EFE/Emergencias Madrid -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)-
Lugar de la explosión en Vallecas. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Gizon baten gorpua aurkitu dute hondakinen azpian lurperatuta, Vallecasen leherketa bat izan zen eraikinean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre de 52 años ha fallecido como consecuencia de la explosión registrada este sábado en un bar de Vallecas (Madrid), un suceso en el que han resultado heridas al menos 25 personas, tres de ellas en estado grave, ha informado esta madrugada el servicio de emergencias de la capital.

Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han localizado a la persona fallecida en un sótano, bajo más de un metro de arena y escombro, en el edificio en el que ha tenido lugar la explosión, ubicado en la calle Manuel Maroto del distrito Puente de Vallecas, ha precisado Emergencias Madrid a los medios de comunicación.

El hallazgo del cuerpo se ha producido esta madrugada después de que los bomberos realizaran una nueva búsqueda, junto a la unidad canina de la Policía Nacional, entre los escombros de la explosión, que ha tenido su origen en el bar 'Mis Tesoros', situado en ese edifico.

La búsqueda se ha reanudado después de que los familiares de la víctima no le localizaran a lo largo de la tarde-noche del sábado.

La víctima mortal se suma a las 25 personas heridas que ha contabilizado Emergencias Madrid hasta el momento, tres de ellas en estado grave y dos potencialmente graves y que han sido trasladadas al Hospital de La Paz y al 12 de Octubre.

La explosión fue causada por una "concentración de gases" y ha afectado a la zona de acceso al portal en las viviendas superiores del edificio en el que se encuentra el bar, según fuentes de la investigación.

Madrid España Sociedad

