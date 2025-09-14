Gizon baten gorpua aurkitu dute hondakinen azpian lurperatuta, Vallecasen leherketa bat izan zen eraikinean
Eraikinaren sotoan zegoen 52 urteko gizon bat da, eta senitartekoek desagerpenaren berri eman ostean aurkitu dute.
52 urteko gizon bat hil da larunbat honetan Vallecaseko (Madril) taberna batean izandako leherketaren ondorioz. Gutxienez 25 pertsona zauritu dira, horietako hiru larri, hiriburuko larrialdi zerbitzuek jakitera eman dutenez.
Madrilgo Udaleko suhiltzaileek soto batean aurkitu dute hildako gizonezkoa, hondar eta hondakin metro bat baino gehiagoren azpian, leherketa gertatu den eraikinean, Puente de Vallecas barrutiko Manuel Maroto kalean.
Goizaldean aurkitu dute gorpua, Espainiako Poliziaren txakur-unitatearen laguntzarekin, 'Mis Tesoros' tabernaren aldamenean.
Larunbat arratsalde-gauean biktimaren senideek ohartarazi zuten gizona falta zela, eta horregatik berrekin zioten bilaketari.
Biktima horrekin batera, beste 25 zauritu daude, horietako hiru larri, eta beste bi larri egoteko zorian. La Paz eta 12 de octubre ospitaleetara eraman dituzte guztiak.
Leherketa "gas pilaketa" batek eragin zuen, eta taberna dagoen eraikinaren gaineko etxebizitzetako atarira sartzeko eremuari eragin dio, ikerketako iturrien arabera.
