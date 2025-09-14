Donostia
Una cadena humana pide el cierre de la incineradora de Zubieta en la playa de La Concha

Erraustegiaren kontrako plataformak deituta giza-katea egin dute Kontxako hondartzan
18:00 - 20:00
Cadena humana realizada en la playa de La Concha. Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: Zubietako erraustegiaren itxiera eskatu du giza-kate batek Kontxako hondartzan
EITB

