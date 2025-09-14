Donostia
Zubietako erraustegiaren itxiera eskatu du giza-kate batek Kontxako hondartzan

18:00 - 20:00
Kontxako hondartzan egindako giza-katea. Bideotik hartutako irudia.
EITB

Azken eguneratzea

Protestak bidea egin du Alderdi Ederretik Kontxako hondartzaraino, traineruekin batera itsas zabalean hezatzeko

Manifestariek Zubietako erraustegia ixtea eskatu dute, ‘Erraustegiarik EZ!’ lemapean

Erraustegia elikatzearen ordez, birziklatzea dela bidea defendatu dute

Erraustegiaren kontrako plataformak deituta giza-katea egin dute Kontxako hondartzan. Protestak bidea egin du Alderdi Ederretik Kontxako hondartzaraino, traineruekin batera itsas zabalean hedatzeko. Manifestariek Zubietako erraustegia ixtea eskatu dute, ‘Erraustegirik EZ!’ lemapean. Erraustegia elikatzearen ordez, birziklatzea dela bidea defendatu dute

Gizartea Kontxako hondartza Manifestazioak Donostia Birziklatzea Gipuzkoa

