La prueba piloto de las jaulas de atún rojo de Getaria encara su recta final

Getariako atun haztegia
18:00 - 20:00
Getaria, esta mañana. Foto: EFE.
Última actualización

Getaria acoge desde hace dos meses la primera granja marina de atún rojo. Medio centenar de ejemplares están siendo engordados a base de pescado azul en un proyecto piloto que pretende testar la viabilidad económica de este proyecto. Durante el mes de octubre los ejemplares abandonarán las jaulas. 

