La prueba piloto de las jaulas de atún rojo de Getaria encara su recta final
Getaria acoge desde hace dos meses la primera granja marina de atún rojo. Medio centenar de ejemplares están siendo engordados a base de pescado azul en un proyecto piloto que pretende testar la viabilidad económica de este proyecto. Durante el mes de octubre los ejemplares abandonarán las jaulas.
Más noticias sobre sociedad
Muere un peatón atropellado por un coche en Biarritz
Un peatón ha fallecido esta mañana en el barrio de Beaurivage, en Biarritz, tras ser atropellado por un coche.
Detenido acusado de agredir sexualmente a una mujer en San Sebastián
La víctima presentó su denuncia ayer en la comisaría de la capital guipuzcoana, donde sostuvo que, además de agredirla sexualmente, el hombre controlaba lo que hacía y con quién estaba, y le prohibía ver a sus amigos.
El neurólogo Gurutz Linazasoro anuncia la llegada de nuevos medicamentos revolucionarios contra el Alzheimer
Destaca que son medicamentos que actúan en el origen de la enfermedad, dando lugar a una evolución “más lenta y benigna” de la enfermedad, y que ya se comercializan en Estados Unidos e Inglaterra.
Desalojan la playa de Las Arenas de Getxo tras aparecer un objeto que podría ser un artefacto explosivo
Una persona ha encontrado "un objeto oxidado" en la orilla las 10:30 horas y aha dado el aviso. os artificieros de la Ertzaintza no podrán actuar hasta que baje la marea por la noche y por ello, la Ertzaintza y la policía local de Getxo mantendrán acordonada la playa.
La Fiscalía solicita siete años de tratamiento psiquiátrico e inhabilitación para la enfermera de Kabiezes
El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha asegurado que Osakidetza puso a una persona "a tutelar" a la enfermera acusada de simular vacunaciones en el centro de salud de Kabiezes de Santurtzi en cuanto se tuvo constancia de lo que estaba ocurriendo, tras recibir las primeras quejas.
Robert Treviño presenta una demanda judicial contra Euskadiko Orkestra por su despido
El Consejo de Administración de Euskadiko Orkestra decidió en enero poner fin al ciclo en la dirección de Treviño, director artístico, y Roch, director general de la orquesta.
Ordenan reabrir la causa del joven herido por un pelotazo de foam en los carnavales de Tolosa
La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 1 de Tolosa reabrir la causa archivada el año pasado. Considera necesario practicar nuevas diligencias en el caso del joven herido por un pelotazo de foam de la Ertzaintza.
Abogado de las niñas agredidas sexualmente por un entrenador en Barakaldo: "Estamos satisfechos con la sentencia y no vamos a recurrirla"
La Audiencia de Bizkaia ha condenado a 3 años de prisión a un entrenador de fútbol del club Pauldarrak de Barakaldo por agredir sexualmente a cuatro de sus jugadoras de entre 14 y 15 años. Juan Carlos Soto, abogado de las familias denunciantes, ha subrayado que el juez "ha creído y ha dado verosimilitud a los testimonios de las menores sin que exista más que sus testimonios, porque no existía otro tipo de pruebas".
Condenan a tres años de prisión a un entrenador en Barakaldo por agredir sexualmente a tres menores
El hombre que llevaba 20 años en el club de fútbol Pauldarrak ha sido condenado como autor de dos delitos de agresión sexual a menores y un tercero en su modalidad de continuado, además de otro de exhibicionismo a menores de edad y contra la integridad moral.