Gipuzkoa
Martxan da atun gorriak Getarian hazteko proiektuaren azken fasea

Getariako atun haztegia
18:00 - 20:00
Getaria, gaur goizean. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Getarian duela bi hilabete jarri zuten martxan atun gorrien haztegi bat itsasoan. Berrogeita hamar ale inguru sartu zituzten eta arrain urdina emanez gizentzen ari dira proiektu pilotu batean. Proiektuaren bideragarritasun ekonomikoa egiaztatzeko urrian kaioletatik aterako dituzte atunak.

Getaria Arrantza Gipuzkoa Gizartea

