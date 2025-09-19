EUSKADIKO ORKESTRA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Robert Treviño presenta una demanda judicial contra Euskadiko Orkestra por su despido

El Consejo de Administración de Euskadiko Orkestra decidió en enero poner fin al ciclo en la dirección de Treviño, director artístico, y Roch, director general de la orquesta.
Robert Treviño Euskadiko Orkestra
Robert Treviño dirigiendo a Euskadiko Orkestra, en una imagen de archivo. EITB
Euskaraz irakurri: Robert Treviñok Euskadiko Orkestra auzitara eraman du, kaleratzeagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El estadounidense Robert Treviño ha presentado una demanda judicial contra Euskadiko Orkestra por su despido como director titular del la orquesta el pasado enero.

Según han confirmado fuentes de Euskadiko Orkestra, "existe un procedimiento judicial en curso" contra esta entidad, incluida en la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco, aunque no han ofrecido más detalles.

Treviño dejó de ser director titular de Euskadiko Orkestra el pasado 27 de enero tras así decidirlo el consejo de administración de la orquesta, que también comunicó que el director general Oriol Roch abandonaría su puesto tras diez años de desempeño.

La decisión de prescindir de Treviño, que se hizo cargo de la dirección artística de la orquesta vasca en la temporada 2017-2018, "forma parte de un proceso de cambio de rumbo", señaló en su momento Euskadiko Orkestra.

Robert Treviño y Oriol Roch dejarán la dirección de Euskadiko Orkestra
Roberto Ugarte será el próximo director general de la Euskadiko Orkestra
Euskadiko Orkestra Música Cultura Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Juan Carlos Soto, abogado de las familias denunciantes del caso Pauldarrak
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Abogado de las niñas agredidas sexualmete por un entrenador en Barakaldo: "Estamos satisfechos con la sentencia y no vamos a recurrirla"

La Audiencia de Bizkaia ha condenado a 3 años de prisión a un entrenador de fútbol del club Pauldarrak de Barakaldo por agredir sexualmente a cuatro de sus jugadoras de entre 14 y 15 años. Juan Carlos Soto, abogado de las familias denunciantes, ha subrayado que el juez "ha creído y ha dado verosimilitud a los testimonios de las menores sin que exista más que sus testimonios, porque no existía otro tipo de pruebas". 
VITORIA (ESPAÑA), 18/09/2025.- Decenas de personas se han manifestado este jueves alrededor del Parlamento Vasco, en Vitoria, para exigir a las instituciones y empresas un boicot real hacia Israel y como una muestra de apoyo más al pueblo de Palestina. EFE/ Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Miles de personas salen a la calle en Hegoalde a favor de Palestina

En Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Pamplona han comenzado a las siete de la tarde las movilizaciones organizadas con motivo de la Jornada de la Lucha por Palestina. La convocatoria se ha materializado en respuesta a la iniciativa internacional llevada a cabo por el Movimiento Global para Gaza y la Global Sumud Flotilla bajo el lema "Rompamos el bloqueo de Gaza. Defendamos la Global Sumud Flotilla". A la mañana también se han movilizado en Vitoria-Gasteiz, frente al Parlamento Vasco. 
Cargar más