El estadounidense Robert Treviño ha presentado una demanda judicial contra Euskadiko Orkestra por su despido como director titular del la orquesta el pasado enero.



Según han confirmado fuentes de Euskadiko Orkestra, "existe un procedimiento judicial en curso" contra esta entidad, incluida en la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco, aunque no han ofrecido más detalles.



Treviño dejó de ser director titular de Euskadiko Orkestra el pasado 27 de enero tras así decidirlo el consejo de administración de la orquesta, que también comunicó que el director general Oriol Roch abandonaría su puesto tras diez años de desempeño.



La decisión de prescindir de Treviño, que se hizo cargo de la dirección artística de la orquesta vasca en la temporada 2017-2018, "forma parte de un proceso de cambio de rumbo", señaló en su momento Euskadiko Orkestra.