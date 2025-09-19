Robert Treviñok Euskadiko Orkestra auzitara eraman du, kaleratzeagatik
Robert Treviño estatubatuarrak Euskadiko Orkestra auzitara eraman du, pasa den urtarrilean orkestraren zuzendari nagusi kargutik kentzeagatik.
Euskadiko Orkestrako iturriek baieztatu dutenez, erakunde horren aurkako "prozedura judizial bat dago abian". Hala ere, ez du xehetasun gehiagorik eman.
Trebiñuk pasa den urtarrilaren 27an utzi zion zuzendari titular izateari, orkestrako administrazio kontseiluak hala erabaki ondoren.
Erabakia "norabide-aldaketako prozesu baten parte da", orkestratik azaldu zutenez: "Ziklo artistiko bat ixten du eta berri bati ateak irekitzen dizkio, zeinak ikuspegi berriak eman behar dizkion Euskadiko Orkestraren proiektuari, musika-prestakuntzak hazten eta bere ibilbide profesionala zabaltzen jarrai dezan".
