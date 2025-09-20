EDUCACIÓN
El BEC acoge una OPE masiva para docentes de Secundaria y FP

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: BECen Bigarren Hezkuntzako eta LHko irakasleentzako LEP masiboa antolatu da
author image

EITB

Última actualización

Nervios e ilusión en el arranque de los exámenes para conseguir una de las 1268 plazas. Esta convocatoria permitirá reducir la tasa de interinidad al 4 % en Secundaria y Formación Profesional.

Barakaldo Bizkaia Comunidad Autonóma Vasca Educación Trabajo ofertas de trabajo Funcionarios Gobierno Vasco Sociedad

