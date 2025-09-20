HEZKUNTZA
DBHko eta LHko irakasleentzako LEP handia egiten ari dira BECen

El BEC acoge una OPE masiva para docentes de Secundaria y FP
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Urduritasuna eta ilusioa nagusi izan dira larunbat honetan, azterketak hastean. Guztira, 1.268 lanpostu eskainiko dira Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako irakasleen artean, eta bitarteko langileen tasa % 4ra murriztuko da.

Barakaldo Bizkaia Euskal Autonomia Erkidegoa Hezkuntza Lana lan eskaintzak Funtzionarioak Eusko Jaurlaritza Gizartea

