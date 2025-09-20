Euskera
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Más de 700 personas forman una histórica cadena humana por el euskera en Igorre

700 lagun baino gehiago bildu ditu Igorrek (Arratia) euskararen alde giza-kate historiko bat osatzeko.
18:00 - 20:00
Cadena humana en el campo de fútbol de Urbieta. Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: Euskararen aldeko giza-kate historiakoa egin dute Igorren
author image

EITB

Última actualización

Más de 700 personas se han unido este sábado para realizar una cadena humana histórica a favor del euskera en Igorre (Arratia). La población de Arratia ha representado una imagen simbólica, emocionante y potente a favor de nuestra lengua.

Igorre Sociedad Bizkaia Manifestaciones Euskera Arratia-Nervión

Más noticias sociedad

Cargar más