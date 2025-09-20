Euskara
Euskararen aldeko giza-kate historiakoa egin dute Igorren

700 lagun baino gehiago bildu ditu Igorrek (Arratia) euskararen alde giza-kate historiko bat osatzeko.
Giza-katea Igorreko kaleetatik barrena. Bideotik hartutako irudia.

EITB

Azken eguneratzea

700 lagunek baino gehiagok euskararen aldeko giza-kate historikoa egin dute Igorren (Arratian). Arratiako biztanleriak irudikatu du gure hizkuntzaren aldeko irudi sinboliko zirraragarria eta indartsua.

 

Igorre Gizartea Bizkaia Manifestazioak Euskara Arratia-Nerbioi

