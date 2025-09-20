Osakidetza planteará en la Mesa Sectorial del 24 de septiembre el despliegue de psicólogos en Atención Primaria
El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha anunciado que el Departamento planteará en la próxima mesa sectorial con los sindicatos, prevista para el 24 de septiembre, el despliegue de profesionales de psicología en Atención Primaria para descongestionar los servicios especializados en salud mental, anunciado este jueves por el lehendakari.
Tras la presentación del proyecto para el nuevo edificio de consultas externas del Hospital de Basurto, y a preguntas de los medios, Martínez ha confirmado esos primeros pasos y que, a la espera de concretar con los sindicatos la iniciativa, Osakidetza incluirá en dicho despliegue dos primeras variables: el nivel de ansiolíticos que se toman en algunas comarcas y, en segundo lugar, el nivel socioeconómico de esas comarcas. Para definirlo, Martínez ha confirmado que se va a hacer una prueba piloto de cara a definir cómo se despliegan, ya que cuentan con las bolsas de trabajo de psicólogos y con los destinos para ese primer despliegue inicial.
Por otro lado, el consejero vasco ha anunciado que la intención de su Departamento es convocar una nueva OPE especial para cubrir puestos de díficil cobertura, tras publicar este miércoles la plaza adjudicada a 130 facultativos.
