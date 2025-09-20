OSASUNA
Osakidetzak irailaren 24ko Mahai Sektorialean proposatuko du lehen mailako arretan psikologoak jartzea

Alberto Martinez Osasun sailburuak iragarri du Saila aztertzen ari dela beste LEP berezi bat deitzea betetzen zailak diren lanpostuetarako.

Alberto-Martinez-salud-efe

Alberto Martinez Osasun sailburua, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Alberto Martinez Osasun sailburuak iragarri duenez, irailaren 24an sindikatuekin egingo duten Mahai Sektorialean planteatuko dute lehen mailako arretan psikologoak jartzea, osasun mentalean espezializatutako zerbitzuak arintzeko. Lehendakariak ostegunean iragarritako neurria izan zen hori.

Basurtuko Ospitaleko kanpo-kontsulten eraikin berrirako proiektua aurkeztu ondoren, eta hedabideen galderei erantzunez, Martinezek lehen urrats hori berretsi du, eta, sindikatuekin batera ekimena zehazteko zain, Osakidetzak hedapen horretan lehen bi aldagai sartuko dituela esan du: eskualde batzuetan hartzen diren antsiolitikoen maila, alde batetik, eta eskualde horietako maila sozioekonomikoa, bestetik. Hori definitzeko, Martinezek baieztatu du proba pilotu bat egingo dela, nola hedatzen diren zehazteko.

Bestalde, sailburuak iragarri du Osasun Sailaren asmoa dela beste lan eskaintza publiko berezi bat deitzea betetzeko zailak diren lanpostuetarako, asteazken honetan 130 fakultatibori esleitutako plazak argitaratu ondoren.

Pradalesek Lehen Mailako Arretako Psikologiako profesionalen hedapena eta nerabeen ongizaterako programa pilotu bat iragarri ditu
