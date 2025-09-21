FUERTES LLUVIAS
Las intensas lluvias desbordan Montserrat y dejan dos personas desaparecidas en Barcelona

Un testigo ha avisado a los servicios de emergencias de que un coche estaba siendo arrastrado por el agua de la riera de Sant Quintí de Mediona y de que en su interior viajaban dos personas. Horas más tarde el coche ha sido localizado sin nadie en su interior.
Euskaraz irakurri: Euriteek arazoak eragin dituzte Montserraten eta bi pertsona desagertu dira Bartzelonan
Agencias | EITB

El episodio de lluvias intensas que ha afectado este domingo a Cataluña ha colapsado los accesos y servicios en el macizo de Montserrat, donde han caído más de 100 litros por metro cuadrado y 27 personas han tenido que ser evacuadas del funicular. Además, la lluvia ha dejado esta tarde dos personas desaparecidas, después de que su coche fuera arrastrado en la riera de Sant Quintí de Mediona (Barcelona).

Los Bombers de la Generalitat han encontrado pasadas las 22:00 horas un cadáver en el río Bitlles, en Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), e investigan si es uno de los dos desaparecidos en Sant Quintí de Mediona durante las lluvias o si es "víctima de otro siniestro", informan vía X.

Le han encontrado mientras buscan a dos personas que pueden estar desaparecidas en Sant Quintí, tras recibirse informaciones sobre un vehículo arrastrado por el agua.

Las fuertes lluvias han provocado también cortes en algunas carreteras, como la C-58, retrasos y anulaciones en el aeropuerto de El Prat y afectaciones en algunas líneas de tren.

Búsqueda de dos personas

Un dispositivo de servicios de emergencias que lideran los Bombers de la Generalitat catalana busca esta noche en la riera de Sant Quintí de Mediona (Barcelona) a dos personas que han sido arrastradas por el agua dentro de su coche, localizado sin nadie en su interior.

Fuentes de los Bombers de la Generalitat han informado de que sobre las 18:30 horas un testigo ha avisado a los servicios de emergencias de que un coche estaba siendo arrastrado por el agua de la riera y de que en su interior viajaban dos personas.

Los bomberos han desplazado al lugar diecinueve dotaciones de efectivos, que han localizado a primera hora de la noche el coche pero si nadie en su interior.
Esta riera de la comarca barcelonesa del Penedès es una de las que ha registrado una crecida súbita esta tarde a consecuencia de las fuertes tormentas caídas en Cataluña, que en algunos puntos del entorno de la capital catalana han dejado más de cien litros por metro cuadrado.

El dispositivo de búsqueda lo integran también submarinistas y especialistas en rescate, ayudados también por drones y perros. Hasta la llegada de la noche, en la zona se ha trabajado también con un helicóptero.

MARGANELL, 21/09/2025.- Fotografía publicada por Bombers Generalitat de Cataluña en su cuenta oficial de X de un deslizamiento en Marganell por las intensas lluvias que caen este domingo en Cataluña. Las lluvias que afectan Cataluña han dejado por ahora 106,6 litros por metro cuadrado en Montserrat, y en Marganell, un municipio situado en la falda de la montaña, se han tenido que cortar las carreteras locales BP-1103 y BP-1121 por desprendimientos, según fuentes del Servei Català del Trànsit. EFE/Bombers Generalitat de Cataluña SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
27 personas han tenido que ser evacuadas del funicular de Montserrat, en Cataluña, por fuertes lluvias
27 personas evacuadas del funicular de Montserrat, en Cataluña, por las fuertes lluvias

En las inmediaciones del funicular Montserrat han caído 100 litros por metro cuadrado y 27 personas han tenido que ser evacuadas por un desprendimiento provocado por las fuertes lluvias. Toda Cataluña permanece en aviso naranja y las lluvias han afectado especialmente a Barcelona, Girona y Tarragona, donde los bomberos han realizado ya unas 90 intervenciones y han pedido circular con precaución por las carretera. Además se han suspendido algunos vuelos por la lluvias y ha habido retrasos en el servicio ferroviario en Girona.

