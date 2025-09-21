Las intensas lluvias desbordan Montserrat y dejan dos personas desaparecidas en Barcelona
El episodio de lluvias intensas que ha afectado este domingo a Cataluña ha colapsado los accesos y servicios en el macizo de Montserrat, donde han caído más de 100 litros por metro cuadrado y 27 personas han tenido que ser evacuadas del funicular. Además, la lluvia ha dejado esta tarde dos personas desaparecidas, después de que su coche fuera arrastrado en la riera de Sant Quintí de Mediona (Barcelona).
Los Bombers de la Generalitat han encontrado pasadas las 22:00 horas un cadáver en el río Bitlles, en Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), e investigan si es uno de los dos desaparecidos en Sant Quintí de Mediona durante las lluvias o si es "víctima de otro siniestro", informan vía X.
Le han encontrado mientras buscan a dos personas que pueden estar desaparecidas en Sant Quintí, tras recibirse informaciones sobre un vehículo arrastrado por el agua.
Las fuertes lluvias han provocado también cortes en algunas carreteras, como la C-58, retrasos y anulaciones en el aeropuerto de El Prat y afectaciones en algunas líneas de tren.
Búsqueda de dos personas
Un dispositivo de servicios de emergencias que lideran los Bombers de la Generalitat catalana busca esta noche en la riera de Sant Quintí de Mediona (Barcelona) a dos personas que han sido arrastradas por el agua dentro de su coche, localizado sin nadie en su interior.
Fuentes de los Bombers de la Generalitat han informado de que sobre las 18:30 horas un testigo ha avisado a los servicios de emergencias de que un coche estaba siendo arrastrado por el agua de la riera y de que en su interior viajaban dos personas.
Los bomberos han desplazado al lugar diecinueve dotaciones de efectivos, que han localizado a primera hora de la noche el coche pero si nadie en su interior.
Esta riera de la comarca barcelonesa del Penedès es una de las que ha registrado una crecida súbita esta tarde a consecuencia de las fuertes tormentas caídas en Cataluña, que en algunos puntos del entorno de la capital catalana han dejado más de cien litros por metro cuadrado.
El dispositivo de búsqueda lo integran también submarinistas y especialistas en rescate, ayudados también por drones y perros. Hasta la llegada de la noche, en la zona se ha trabajado también con un helicóptero.
