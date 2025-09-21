EURI-JASA HANDIAK
Euriteek arazoak eragin dituzte Montserraten eta bi pertsona desagertu dira Bartzelonan

Lekuko batek larrialdi-zerbitzuei dei egin die arratsaldean, Sant Quinti de Medionan, ibaiko urak auto bat arrastaka zeramala eta barruan bi pertsona zihoazela ohartarazteko. Ordu batzuk geroago, autoa aurkitu dute baina inor ez zegoen barruan.

18:00 - 20:00
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Igande honetan Katalunian izandako euriteek Montserrat mendiguneko sarbideak eta zerbitzuak kolapsatu dituzte eta 27 pertsona erreskatatu behar izan dituzte funikularretik, metro karratuko 100 litro baino gehiago erori baitira. Gainera, bi pertsona desagertu dira arratsaldean, Sant Quinti de Medionako (Bartzelona) erriberan ibaiak autoa arrastaka eraman ostean.

22:00ak jota zirenean, Generalitateko suhiltzaileek gorpu bat aurkitu dute Bitlles ibaian, Sant Pere de Riudebitllesen (Bartzelona), eta ikertzen ari dira Sant Quinti de Medionan desagertutako bietako bat den edo "beste ezbehar baten biktima" den.

Euriteen ondorioz, zenbait errepide itxi behar izan dituzte, hala nola C-58 errepidea, El Prateko aireportuan atzerapenak eta anulazioak izan dira, eta tren-linea batzuetan ere kalteak izan dira.

Bi desagertu

Gertakizun larriena, Bartzelonan izan da. Kataluniako Generalitateko suhiltzaileak bi pertsonaren bila ari dira Sant Quinti de Medionako ibaiertzean, euren autoa urak arrastaka eraman ondoren. 

18:30ak aldera lekuko batek larrialdi zerbitzuetara deitu du, urak auto bat arrastaka zeramala eta barruan bi pertsona zihoazela ohartarazteko.

Suhiltzaileen 19 agente bertaratu dira, eta gaueko lehen orduan aurkitu dute autoa, baina inor ez zegoen barruan. Bilaketa lanetan jarraitzen dute errekate taldek, urpekariekin, drone eta txakurrekin eta ilundu arte, helikptero bat ere aritu da. 

Bartzelonako Penedes eskualdeko uholdeek bat-bateko ur-goraldia eragin dute, izan ere, arratsaldean. Bartzelona hiriburuaren inguruko zenbait tokitan 100 litro baino gehiago bota ditu metro koadroko.

Eguraldia Bartzelona Denboraleak

27 pertsona ebakuatu behar izan dituzte Montserrateko funikularretik, Katalunian, euri jasa gogorrak direla eta

Montserrat funikularraren inguruetan 100 litro bota ditu metro koadroko, eta 27 pertsona ebakuatu dituzte euriteek eragindako luizi baten ondorioz. Katalunia osoa dago abisu laranjan eta euriak gogor jo du, batez ere, Bartzelonan, Gironan eta Tarragonan. Suhiltzaileek 90 bat esku-hartze egin dituzte dagoeneko, eta errepideetan ardura handiz gidatzea eskatu dute. Euriteen ondorioz, gainera, bertan behera gelditu dira zenbait hegaldi, eta Gironan atzerapenak daude tren zerbitzuan, trenbidera eroritako zuhaitz bategatik. 
