Euriteek arazoak eragin dituzte Montserraten eta bi pertsona desagertu dira Bartzelonan
Lekuko batek larrialdi-zerbitzuei dei egin die arratsaldean, Sant Quinti de Medionan, ibaiko urak auto bat arrastaka zeramala eta barruan bi pertsona zihoazela ohartarazteko. Ordu batzuk geroago, autoa aurkitu dute baina inor ez zegoen barruan.
Igande honetan Katalunian izandako euriteek Montserrat mendiguneko sarbideak eta zerbitzuak kolapsatu dituzte eta 27 pertsona erreskatatu behar izan dituzte funikularretik, metro karratuko 100 litro baino gehiago erori baitira. Gainera, bi pertsona desagertu dira arratsaldean, Sant Quinti de Medionako (Bartzelona) erriberan ibaiak autoa arrastaka eraman ostean.
22:00ak jota zirenean, Generalitateko suhiltzaileek gorpu bat aurkitu dute Bitlles ibaian, Sant Pere de Riudebitllesen (Bartzelona), eta ikertzen ari dira Sant Quinti de Medionan desagertutako bietako bat den edo "beste ezbehar baten biktima" den.
Euriteen ondorioz, zenbait errepide itxi behar izan dituzte, hala nola C-58 errepidea, El Prateko aireportuan atzerapenak eta anulazioak izan dira, eta tren-linea batzuetan ere kalteak izan dira.
Bi desagertu
Gertakizun larriena, Bartzelonan izan da. Kataluniako Generalitateko suhiltzaileak bi pertsonaren bila ari dira Sant Quinti de Medionako ibaiertzean, euren autoa urak arrastaka eraman ondoren.
18:30ak aldera lekuko batek larrialdi zerbitzuetara deitu du, urak auto bat arrastaka zeramala eta barruan bi pertsona zihoazela ohartarazteko.
Suhiltzaileen 19 agente bertaratu dira, eta gaueko lehen orduan aurkitu dute autoa, baina inor ez zegoen barruan. Bilaketa lanetan jarraitzen dute errekate taldek, urpekariekin, drone eta txakurrekin eta ilundu arte, helikptero bat ere aritu da.
Bartzelonako Penedes eskualdeko uholdeek bat-bateko ur-goraldia eragin dute, izan ere, arratsaldean. Bartzelona hiriburuaren inguruko zenbait tokitan 100 litro baino gehiago bota ditu metro koadroko.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Pertsona bat hil da Trebiñun, bi autoren artean izandako istripuan
Gaueko lehen orduan izan da ezbeharra, Araba 2124 errepidean. Bi ibilgailuk aurrez aurre jo dute eta errepidea itxita geratu da Burgoserako norantzan.
27 pertsona ebakuatu behar izan dituzte Montserrateko funikularretik, Katalunian, euri jasa gogorrak direla eta
Montserrat funikularraren inguruetan 100 litro bota ditu metro koadroko, eta 27 pertsona ebakuatu dituzte euriteek eragindako luizi baten ondorioz. Katalunia osoa dago abisu laranjan eta euriak gogor jo du, batez ere, Bartzelonan, Gironan eta Tarragonan. Suhiltzaileek 90 bat esku-hartze egin dituzte dagoeneko, eta errepideetan ardura handiz gidatzea eskatu dute. Euriteen ondorioz, gainera, bertan behera gelditu dira zenbait hegaldi, eta Gironan atzerapenak daude tren zerbitzuan, trenbidera eroritako zuhaitz bategatik.
Berrezarrita tren-zirkulazioa Tolosa eta Villabona artean, zutoinen erorketaren ondorengo etenaldia eta gero
Renfek errepide bidez garraio alternatiboa eskaintzeko plan bat jarri du martxan igande goizean, kaltetutako bidaiariak euren azken helmugara edo gutxienez Tolosako geltokira eramateko. Hala ere, zirkulazioa berriro ere martxan jarri da 19:00ak aldera.
Beharrezkoa al da benetan proteina ugariko produktuak kontsumitzea?
Proteinarekiko obsesioa saltokietara iritsi da, baita nutrizionisten kontsultetara ere. Osasungarriak ematen badute ere, etiketak irakurri beharra dago. Adituek formula klasikoa gomendatzen dute: dieta orekatua eta ariketa fisikoa.
Zibererasoak kaltetutako Europako aireportuetan gorabehera gutxi batzuk izaten ari dira oraindik
Aenak larunbatean ziurtatu zuenez, Espainiako aireportuetan ez da ia arazorik izan, baina Europako beste batzuekin lotzen dituzten hegaldietan atzerapenak izan dira, Collins Aerospace sistemarekin lotutako gorabeheren ondorioz.
Gizon bat hil dute gaur goizean Bilbon, eta Ertzaintzak ikerketa abiatu du
Ertzaintzak dispositibo berezia ezarri du Solokoetxe auzoan, eta hainbat gune miatu ditu erasoa ikertzeko.
Ertzaintzak abiadura kontrolatzeko kanpaina bat egingo du datorren astean
2024an, EAEko errepideetan trafiko-istripuetan hildako pertsonen % 32 abiadura desegokiarekin lotutako ezbeharretan zendu ziren.
43.700 pertsonak baino gehiagok dute alzheimerra Euskal Herrian: prebentzioa oinarrizkoa duen erronka handia
Adituen arabera, 2050. urterako 120.000 pertsona baino gehiago izan daitezke kaltetuak. Senideen eta zaintzaileen elkarteek gaixoak zaintzen dituztenen eskubideak aitortzearen garrantzia azpimarratu dute, eta ikusezin bihurtu ohi den lan hori nabarmendu dute.
Bi aktibista Kursaaleko zubitik zintzilikatu dira, Palestinaren aldeko manifestazio jendetsuaren ostean
Zinemaldiak eskaintzen duen foku mediatikoa aprobetxatuz, milaka pertsonak manifestazioa egin dute gaur arratsaldean Gipuzkoako hiriburuan. Amaieran, bi ekintzaile Kursaaleko zubitik zintzilikatu dira eta ordubetez baino gehiagoz eten dute trafikoa zubian, bai ibilgailuentzat, bai oinezkoentzat.