Los aeropuertos europeos afectados por el ciberataque prevén que las incidencias persistan este domingo

Aena aseguró el sábado que los aeropuertos españoles no registraron ningún problema más allá de las afectaciones en los vuelos que conectaban con otros puntos de Europa que sí han sufrido las incidencias vinculadas a Collins Aerospace.
20 September 2025, United Kingdom, London: People wait at Terminal 4 of London Heathrow Airport after flights were delayed and cancelled due to an alleged cyberattack on a service provider for check-in and boarding systems. Airports in London, Brussels and Berlin reported delays and disruptions linked to the issue affecting Collins Aerospace. Photo: Maja Smiejkowska/PA Wire/dpa
Viajeros afectados por los retrasos y problemas en aeropuertos europeos
Los aeropuertos europeos que el sábado se vieron afectados por un ciberataque contra el proveedor de servicios para los sistemas de facturación y embarque Collins Aerospace han advertido este domingo a los usuarios de potenciales incidencias en aterrizajes o despegues, ya que no dan por resueltos aún los problemas logísticos.

El Aeropuerto de Bruselas prevé que este domingo siga siendo un día "difícil" a nivel de operaciones, por lo que ha exhortado a los viajeros a comprobar el estado del vuelo antes de desplazarse a las instalaciones. En Berlín-Brandenburgo, la recomendación pasa por utilizar los sistemas virtuales de facturación, ya que "hay tiempos de espera más largos de lo habitual" en los puestos físicos.

Por su parte, el Aeropuerto de Heathrow, en Londres, ha afirmado que "la gran mayoría de vuelos" han seguido operando pese a las incidencias, aunque también ha exhortado a los viajeros a realizar comprobaciones y a no llegar al aeródromo con demasiadas horas de margen para evitar colapsos.

Aena aseguró el sábado que los aeropuertos españoles no registraron ningún problema más allá de las afectaciones en los vuelos que conectaban con otros puntos de Europa que sí han sufrido las incidencias vinculadas a Collins Aerospace.

Ningún grupo ha reivindicado la autoría de un ciberataque que ha afectado a los servicios de facturación y embarque de varios aeropuertos.

Retrasos y problemas en aeropuertos europeos por un posible ciberataque
