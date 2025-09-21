Atzerapenak hegaldietan
Zibererasoak kaltetutako Europako aireportuetan gorabeherak izango dira oraindik igande honetan

Aenak larunbatean ziurtatu zuenez, Espainiako aireportuetan ez da inolako arazorik izan, baina Europako beste batzuekin lotzen dituzten hegaldiek atzerapenak izan dira, Collins Aerospace sistemarekin lotutako gorabeheren ondorioz.

20 September 2025, United Kingdom, London: People wait at Terminal 4 of London Heathrow Airport after flights were delayed and cancelled due to an alleged cyberattack on a service provider for check-in and boarding systems. Airports in London, Brussels and Berlin reported delays and disruptions linked to the issue affecting Collins Aerospace. Photo: Maja Smiejkowska/PA Wire/dpa

Hegaldien atzerapenekin kaltetutako bidaiari batzuk. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europako aireportuek lurreratzeetan edo aireratzeetan izan daitezkeen gorabeheren berri eman diete erabiltzaileei igande honetan, oraindik ez baitituzte arazo logistikoak konpondu. Larunbatean, Collins Aerospace erregistratzeko eta hegazkineratzeko zerbitzuen hornitzailearen aurkako zibererasoak atzerapen ugari eragin zituen.

Bruselako aireportuak aurreikusi duenez, gaurkoa "egun zaila" izango da irteera zein iritsierei dagokienez, eta, horregatik, aireportura joan aurretik hegaldien egoera egiaztatzeko eskatu die bidaiariei.

Alemaniako Willy Brandt Berlin-Brandeburgoko aireportuan, fakturazio-sistema birtualak erabiltzeko gomendatu dute, postu fisikoetan "ohi baino itxaronaldi luzeagoak" daudelako.

Bestalde, Londresko Heathrow aireportuak esan du "hegaldi gehienek" ohiko moduan jarraitu dutela, gorabeherak gorabehera, baina bidaiariei eskatu die egiaztapenak egiteko eta aireportura puntako orduetan ez iristeko, kolapsoak saiheste aldera.

Aenak larunbatean ziurtatu zuenez, Espainiako aireportuetan ez da inolako arazorik izan. Alabaina, Europako beste toki batzuekin lotzen dituzten hegaldiek atzerapenak izan dituzte, Collins Aerospace sistemarekin lotutako gorabeheren ondorioz.

Oraindik inork ez du bere gain hartu zibereraso horren ardura.

