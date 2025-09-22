BIZKAIA
La Ertzaintza sigue buscando al autor o autores del homicidio de un hombre de 21 años en Bilbao

La víctima fue hallada con heridas de arma blanca en el pecho, el domingo por la mañana en el barrio de Solokoetxe, y falleció después en el Hospital de Cruces.

BILBAO (PAÍS VASCO), 21/09/2025.- La Ertzaintza inspecciona unos contenedores cercanos al portal número 7 de la calle Zumarraga de Bilbao, en las investigaciones del fallecimiento de un hombre este domingo en Bilbao tras sufrir heridas de arma blanca en el pecho en el transcurso de un altercado. EFE/Javier Zorrilla
La Ertzaintza inspecciona unos contenedores cercanos de la calle Zumarraga de Bilbao, en las investigaciones del fallecimiento de un hombre este domingo el barrio de Solokoetxe. Foto: EFE
La Ertzaintza continúa con la investigación para esclarecer la muerte de un hombre de 21 años este pasado domingo en Bilbao tras haber sido agredido con arma blanca en el barrio de Solokoetxe, y sigue buscando al autor o autores del homicidio, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Hacia las 6:45 de la mañana de este pasado domingo, testigos alertaron de un altercado en el número 33 de la calle Fika y solicitaron presencia policial. Al llegar al lugar, las patrullas encontraron a un hombre con una herida de arma blanca en el pecho, que estaba siendo atendido por los servicios de emergencias. Poco después, fue trasladado al Hospital de Cruces, donde finalmente falleció.

Aunque ayer por la mañana la víctima no había podido ser identificada, según fio a conocer anoche Seguridad, la Ertzaintza lo ha identificado finalmente y se trata de un hombre de 21 años de edad de origen marroquí.

La investigación continúa abierta

Según fuentes cercanas a la investigación, los hechos se habrían producido tras una pelea. Al parecer, en la trifulca se habrían utilizado bastones y también botellas. Algunos testigos aseguran haber visto al agresor o a uno de los agresores arrojando un objeto a un contenedor poco después de la agresión.

Con estos datos, la Ertzaintza desplegó un dispositivo policial especial en la zona. Por un lado, inspeccionó la zona donde apareció la víctima, en la calle Fika, y también un edificio cercano en la calle Zumárraga, donde se sospecha que pudo refugiarse el presunto autor o autores del crimen. Asimismo, la Policía Científica vació varios contenedores de los alrededores en busca del arma empleada en la agresión y recogió diversas muestras para su análisis.

Además, agentes de la Ertzaintza recabaron testimonios entre los vecinos y trabajadores de locales hosteleros del barrio, con el fin de reconstruir lo ocurrido y tratar de identificar a los implicados.

La investigación sigue abierta.

