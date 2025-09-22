Localizan muerto un menor arrastrado por un río en Barcelona y se busca el cuerpo de su padre
Los Bomberos han localizado esta noche el cuerpo de un menor que viajaba en un coche que se ha visto esta tarde arrastrado por la riera de Sant Quintí de Mediona (Barcelona) y tratan ahora de localizar el cuerpo del otro ocupante del vehículo, que sería el padre del niño.
En una comparecencia ante los medios, la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlón, ha asegurado que se han encontrado el cuerpo del hijo, un niño de unos "11 o 12 años", y ha dado por supuesto que el padre también podría haber fallecido, si bien todavía no se ha localizado su cuerpo.
El cuerpo del menor se ha encontrado en Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), como consecuencia de las fuertes lluvias que han hecho aumentar el caudal de esa riera.
La consellera Parlón ha lamentado la tragedia provocada por las fuertes lluvias caídas en Cataluña y ha asegurado que el cuerpo que se está buscando "probablemente" será el del padre de ese niño.
Ha añadido que unos 87 efectivos de los bomberos buscarán el cuerpo y que una veintena de Mossos ayudarán también en las tareas de búsqueda.
Al parecer, el padre decidió cruzar la riera con el coche a pesar de que algunas personas se lo desaconsejaron y entonces se vio sorprendido por la crecida repentina del río, ha explicado la consellera.
Parlón ha apelado de nuevo a la prudencia ante situaciones de lluvias intensas.
Sobre las seis y media de la tarde, un testigo ha avisado a los servicios de emergencias de que un coche estaba siendo arrastrado por el agua de la riera y de que en su interior viajaban dos personas.
Los bomberos han desplazado al lugar diecinueve dotaciones de efectivos, que han localizado a primera hora de la noche el coche, pero sin nadie en su interior.
Esta riera es una de las que ha registrado una crecida súbita esta tarde a consecuencia de las fuertes tormentas caídas en Cataluña, que en algunos puntos del entorno de la capital catalana han dejado más de cien litros por metro cuadrado
Submarinistas han ayudado en las tareas de rescate, respaldadas también por drones y perros, y hasta la llegada de la noche también se ha usado un helicóptero.
Tanto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han lamentado el fallecimiento de un persona a consecuencia de las intensas lluvias en Cataluña.
En declaraciones a TV3, el alcalde de Sant Quintí de Mediona, Bernat Catasús, ha explicado que el vehículo de los desaparecidos ha sido hallado en el fondo de un barranco y en muy mal estado, y ha añadido que las fuertes lluvias han hecho que la riera aumentara su caudal hasta los dos metros y medio.
Más noticias sobre sociedad
Será noticia: "Karmele" en Zinemaldia, llega el otoño y Asamblea General de Naciones Unidas
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Mogie Gym lleva el gimnasio a los pueblos del Pirineo navarro
Tras el volante, Aritz Carballo ha convertido una simple furgoneta en un espacio totalmente equipado para entrenar, recorriendo zonas rurales del Pirineo navarro donde hasta ahora no había gimnasios. Su meta es llevar la actividad física y los hábitos saludables a quienes no tienen un acceso fácil a ellos.
Mogie Gym: deporte sobre ruedas en los pueblos pirenaicos
Aritz Carballo lo ha convertido en un espacio totalmente equipado para entrenar una simple furgoneta que recorre las zonas rurales del Pirineo navarro donde hasta ahora no había gimnasio El objetivo es llevar actividad física y hábitos saludables a quienes no disponen de ellos
Muere una persona en un accidente entre dos coches en Treviño
El siniestro ha tenido lugar a primera hora de la noche en la carretera Araba 2124, donde dos vehículos han colisionado frontalmente. La carretara ha quedado cortada en dirección Burgos.
Las intensas lluvias desbordan Montserrat y dejan dos personas desaparecidas en Barcelona
Un testigo ha avisado a los servicios de emergencias de que un coche estaba siendo arrastrado por el agua de la riera de Sant Quintí de Mediona y de que en su interior viajaban dos personas. Horas más tarde el coche ha sido localizado sin nadie en su interior.
27 personas evacuadas del funicular de Montserrat, en Cataluña, por las fuertes lluvias
En las inmediaciones del funicular Montserrat han caído 100 litros por metro cuadrado y 27 personas han tenido que ser evacuadas por un desprendimiento provocado por las fuertes lluvias. Toda Cataluña permanece en aviso naranja y las lluvias han afectado especialmente a Barcelona, Girona y Tarragona, donde los bomberos han realizado ya unas 90 intervenciones y han pedido circular con precaución por las carretera. Además se han suspendido algunos vuelos por la lluvias y ha habido retrasos en el servicio ferroviario en Girona.
Restablecida la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona, tras la caída de postes sobre la vía
Tras el corte, Renfe ha puesto en marcha un plan de transporte alternativo por carretera para trasladar a los pasajeros afectados. La circulación ha sido reestablecida en torno a las 19:00 horas del domingo.
¿Son realmente necesarios y saludables los productos altos en proteínas?
La obsesión por la proteína ha llegado a los comercios y a las consultas de los nutricionistas. Si bien la mayoría resultan saludables, hay que leer con atención las etiquetas. Los expertos recomiendan la fórmula clásica: dieta equilibrada y ejercicio físico.
Persisten las incidencias en los aeropuertos europeos afectados por el ciberataque
Aena aseguró el sábado que los aeropuertos españoles no registraron ningún problema más allá de las afectaciones en los vuelos que conectaban con otros puntos de Europa que sí han sufrido las incidencias vinculadas a Collins Aerospace.