Ibai batek eraman zuen adingabe baten gorpua aurkitu dute Bartzelonan, eta aitaren bila ari dira

Desagertuen ibilgailua sakan baten hondoan aurkitu dute, oso egoera txarrean; euri-jasa bortitzen ondorioz, ur-emaria handitu egin da, bi metro eta erdira arte.

MARGANELL, 21/09/2025.- Fotografia pubicada por Bombers Generalitat de Cataluña en su cuenta oficial de X de un vehículo atrapado en C/ de la Metalurgia Vilanova del Camí por las intensas lluvias que caen este domingo en Cataluña. Las lluvias que afectan Cataluña han dejado por ahora 106,6 litros por metro cuadrado en Montserrat, y en Marganell, un municipio situado en la falda de la montaña, se han tenido que cortar las carreteras locales BP-1103 y BP-1121 por desprendimientos, según fuentes del Servei Català del Trànsit. EFE/Bombers Generalitat de Cataluña SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Uholdeak Katalunian. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Suhiltzaileek adingabe baten gorpua aurkitu dute Sant Quintí de Medionako (Bartzelona) ibaiak arrastaka eraman duen autoan, eta ibilgailuaren beste bidaiariaren bila dabiltza, haurraren aita izango litzatekeena.

Nuria Parlon Generalitateko Barne kontseilariak esan du "11 edo 12 urte" dituen umearen gorpua aurkitu dutela, eta ziurtzat jo du aita ere hil egin dela, baina oraindik ez dute haren gorpua aurkitu.

Adingabearen gorpua Sant Pere de Riudebitllesen (Bartzelona) aurkitu dute, euri-jasen ondorioz hil da. 

Katalunian izandako euriteek eragindako tragedia azpimarratu du Parlon kontseilariak, eta bilatzen ari diren gorpua ume horren aitarena izango dela adierazi du.

Gaineratu duenez, 87 suhiltzaile inguru arituko dira gorpuaren bila, eta 20 bat mossok ere lagunduko dute bilaketa lanetan.

Antza denez, aitak ibaiertza autoarekin zeharkatzea erabaki zuen, nahiz eta pertsona batzuek kontrakoa adierazi zioten, eta, orduan, ezustean harrapatu zuen ibaiak bat-batean izandako goraldiak, kontseilariak azaldu duenez.

Euri jasen aurrean zuhurtziaz jokatzeko eskatu du Parlonek.

Arratsaldeko sei eta erdiak aldera, lekuko batek larrialdi-zerbitzuei deitu die, urak auto bat arrastaka zeramala eta barruan bi pertsona zihoazela ohartarazteko.

Suhiltzaileen hemeretzi patruila bertaratu dira, eta gaueko lehen orduan aurkitu dute autoa, baina barruan inor ez.

Uholde horrek bat-bateko ur-goraldia izan du, Katalunian izandako ekaitzen ondorioz; izan ere, Kataluniako hiriburuaren inguruko zenbait tokitan ehun litro baino gehiago utzi ditu metro koadroko

Urpekariek erreskate-lanetan lagundu dute, droneek eta txakurrek lagunduta, eta helikoptero bat ere erabili dute.

TV3 telebista kateari egindako adierazpenetan, Bernat Catasus Sant Quintí de Medionako alkateak azaldu du desagertuen ibilgailua amildegi baten hondoan eta oso egoera txarrean aurkitu dutela, eta euri-jasa bortitzen ondorioz, ibaiertzak emaria handitu duela, bi metro eta erdira arte.

Katalunia Uholdeak Gizartea

