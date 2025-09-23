CÁNCER DE MAMA
Osakidetza ampliará el cribado de cáncer de mama a los 48 años, rebajando en dos años la edad de participación

Durante la visita a las obras de la nueva Unidad de Protonterapia de Osakidetza, el lehendakari Imanol Pradales ha destacado el esfuerzo del Gobierno Vasco en reforzar la prevención, la detección precoz y el acceso equitativo a tratamientos innovadores, situando la lucha contra el cáncer como una prioridad estratégica de país
El lehendakari Imanol Pradales ha anunciado la extensión del programa de cribado de cáncer de mama de Euskadi a todas las mujeres de entre 48 y 69 años, rebajando en dos años la edad de participación (actualmente la primera prueba se realiza a los 50 años) “porque la prevención y tratamiento del cáncer es nuestra prioridad”, ha añadido. 

Gracias a este programa de cribado poblacional, en el que participa el 80% de la población diana, y los tratamientos personalizados en cáncer de mama, la supervivencia ante este tipo de tumor se sitúa en un 88% a 5 años, mejorando tanto los resultados clínicos como la calidad de vida de las pacientes.

El Lehendakari ha hecho este anuncio en el transcurso de una visita a las obras de construcción de nuevo edificio que albergará la nueva Unidad de Protonterapia para el tratamiento del cáncer en Euskadi en el complejo sanitario del Hospital Donostia, acompañado por el consejero consejero de Salud, Alberto Martínez, y de la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, y en donde ha situado la lucha contra el cáncer como una prioridad estratégica de país.d y la innovación”, ha asegurado.

