BULARREKO MINBIZIA
Osakidetzak 48 urtera zabalduko du bularreko minbizia detektatzeko baheketa

Osakidetzako Protonterapia Unitate berriaren obrak bisitatu ditu Imanol Pradales lehendakariak, eta bertan egin du iragarpena.

Mujer realiza una mamografía

Argazkia: Europa Press

Azken eguneratzea

Bularreko minbizia detektatzeko Euskadiko baheketa-programa 48 eta 69 urte bitarteko emakume guztiei zabalduko zaiela iragarri du Imanol Pradales lehendakariak. Hortaz, bi urte lehenago hasiko dira Osakidetzak baheketan parte hartzen; izan ere, gaur egun lehen proba 50 urterekin egiten da. Lehendakariaren hitzetan, "minbiziaren prebentzioa eta tratamendua gure lehentasuna da".

Biztanleriaren baheketa-programa horri esker (xede-biztanleen % 80k parte hartzen dute) eta bularreko minbiziaren tratamendu pertsonalizatuei esker, tumore mota hori izanda bizirauteko tasa % 88koa da 5 urteren buruan, eta emaitza klinikoak eta pazienteen bizi-kalitatea hobetzen dira.

Lehendakariak Donostia Ospitaleko osasun-gunean minbiziaren tratamendurako Euskadiko Protonterapia Unitatea hartuko duen eraikin berria eraikitzeko obretara egindako bisitan egin du iragarpena.

Minbizia Osakidetza Imanol Pradales Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

